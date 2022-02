ROC 3, Denmark 1 ROC 1 1 1 — 3 Denmark 0 1 0 — 1 First Period_1, ROC, Vadim…

ROC 3, Denmark 1

ROC 1 1 1 — 3 Denmark 0 1 0 — 1

First Period_1, ROC, Vadim Shipachyov (Nikita Gusev, Yegor Yakovlev), 13:01. Penalties_Emil Kristensen, Denmark (holding an opponent); Andrei Chibisov, ROC (holding an opponent).

Second Period_2, Denmark, Frans Nielsen (Mathias Bau, Markus Lauridsen), 22:57 (pp). 3, ROC, Nikita Nesterov (Nikita Gusev, Arseni Gritsyuk), 34:36. Penalties_Sergei Plotnikov, ROC (tripping); Peter Regin, Denmark (hooking).

Third Period_4, ROC, Vyacheslav Voinov (Vadim Shipachyov, Arseni Gritsyuk), 55:45 (pp). Penalties_Julian Jakobsen, Denmark (hooking).

Shots on Goal_ROC 18-10-12_40. Denmark 1-5-12_18.

Goalies_ROC, Ivan Fedotov, Timur Bilyalov. Denmark, Frederik Dichow, Sebastian Dahm.

Referee_Michael Campbell, Canada. Martin Frano, Czech Republic. Andreas Malmqvist, Sweden. Jiri Ondracek, Czech Republic.

