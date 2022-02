ROC 2, Denmark 0 ROC 0 1 1 — 2 Denmark 0 0 0 — 0 First Period_No Scoring. Penalties_Oliver…

ROC 0 1 1 — 2 Denmark 0 0 0 — 0

First Period_No Scoring. Penalties_Oliver Lauridsen, Denmark (hooking).

Second Period_1, ROC, Pavel Karnaukhov (Anton Slepyshev, Dmitri Voronkov), 28:18. Penalties_Jesper Jensen, Denmark (delaying the game); Jesper Jensen Aabo, Denmark (interference); Nicholas B. Jensen, Denmark (illegal check to the head or neck).

Third Period_2, ROC, Kirill Semyonov, 59:54. Penalties_Pavel Karnaukhov, ROC (interference); Nicklas Jensen, Denmark (kneeing).

Shots on Goal_Denmark 3-5-8_16. ROC 6-18-9_33.

Goalies_Denmark, Frederik Dichow, Sebastian Dahm. ROC, Ivan Fedotov, Timur Bilyalov.

Referee_Michael Campbell, Canada. Martin Frano, Czech Republic. William Hancock Ii, United States. Andreas Malmqvist, Sweden.

