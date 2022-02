Ras al Khaimah Classic Par Scores

Friday At Al Hamra Golf Club Ras al Khaimah, United Arab Emirates Purse: $2 million Yardage: 7,325; Par: 72 Second…

Friday

At Al Hamra Golf Club

Ras al Khaimah, United Arab Emirates

Purse: $2 million

Yardage: 7,325; Par: 72

Second Round

Ryan Fox, New Zealand 63-69—132 -12 Oliver Bekker, South Africa 73-62—135 -9 Justin Harding, South Africa 68-67—135 -9 Francesco Laporta, Italy 66-69—135 -9 Pablo Larrazabal, Spain 68-67—135 -9 Zander Lombard, South Africa 72-63—135 -9 Jason Scrivener, Australia 66-69—135 -9 Shergo Al Kurdi, Jordan 68-68—136 -8 Alexander Bjork, Sweden 67-69—136 -8 Masahiro Kawamura, Japan 68-68—136 -8 Maximilian Kieffer, Germany 68-68—136 -8 Robert Macintyre, Scotland 66-70—136 -8 Connor Syme, Scotland 69-67—136 -8 Maverick Antcliff, Australia 67-70—137 -7 Adri Arnaus, Spain 70-67—137 -7 Gaganjeet Bhullar, India 70-67—137 -7 Richard Bland, England 66-71—137 -7 Laurie Canter, England 69-68—137 -7 David Drysdale, Scotland 66-71—137 -7 Julien Guerrier, France 68-69—137 -7 Rasmus Hojgaard, Denmark 69-68—137 -7 Jazz Janewattananond, Thailand 67-70—137 -7 Hurly Long, Germany 67-70—137 -7 Mike Lorenzo-Vera, France 69-68—137 -7 Wade Ormsby, Australia 69-68—137 -7 Adrian Otaegui, Spain 69-68—137 -7 Yannik Paul, Germany 66-71—137 -7 Tapio Pulkkanen, Finland 70-67—137 -7 Sebastian Soderberg, Sweden 66-71—137 -7 George Coetzee, South Africa 70-68—138 -6 Marcus Helligkilde, Denmark 72-66—138 -6 Scott Jamieson, Scotland 72-66—138 -6 David Law, Scotland 69-69—138 -6 Joost Luiten, Netherlands 66-72—138 -6 Edoardo Molinari, Italy 71-67—138 -6 Lukas Nemecz, Austria 69-69—138 -6 Matthieu Pavon, France 68-70—138 -6 Sami Valimaki, Finland 73-65—138 -6 Daniel Van Tonder, South Africa 70-68—138 -6 Andrew Wilson, England 66-72—138 -6 Marcus Armitage, England 67-72—139 -5 Oliver Farr, Wales 67-72—139 -5 Ross Fisher, England 70-69—139 -5 Craig Howie, Scotland 67-72—139 -5 Rikard Karlberg, Sweden 71-68—139 -5 Espen Kofstad, Norway 71-68—139 -5 Joakim Lagergren, Sweden 71-68—139 -5 Adrian Meronk, Poland 71-68—139 -5 Shaun Norris, South Africa 67-72—139 -5 Richie Ramsay, Scotland 69-70—139 -5 Justin Walters, South Africa 68-71—139 -5 Fabrizio Zanotti, Paraguay 72-67—139 -5 Wil Besseling, Netherlands 70-70—140 -4 Kristoffer Broberg, Sweden 69-71—140 -4 Jorge Campillo, Spain 71-69—140 -4 Thomas Detry, Belgium 70-70—140 -4 Frederic Lacroix, France 73-67—140 -4 Thriston Lawrence, South Africa 72-68—140 -4 Hugo Leon, Chile 69-71—140 -4 Hao-Tong Li, China 69-71—140 -4 Niklas Norgaard Moller, Denmark 69-71—140 -4 Marcel Siem, Germany 71-69—140 -4 Brandon Stone, South Africa 67-73—140 -4 Darius Van Driel, Netherlands 71-69—140 -4 Wu Ashun, China 70-71—141 -3 Nino Bertasio, Italy 72-69—141 -3 Oliver Fisher, England 72-69—141 -3 Sebastian Heisele, Germany 70-71—141 -3 Daan Huizing, Netherlands 71-70—141 -3 Matthew Jordan, England 69-72—141 -3 Marcus Kinhult, Sweden 70-71—141 -3 James Morrison, England 69-72—141 -3 Robert Rock, England 69-72—141 -3 Callum Shinkwin, England 72-69—141 -3 Jordan L. Smith, England 72-69—141 -3 Richard Sterne, South Africa 69-72—141 -3 Alexander Levy, France 75-WD

Missed Cut

Thomas Bjorn, Denmark 73-69—142 -2 Rafa Cabrera Bello, Spain 69-73—142 -2 John Catlin, United States 74-68—142 -2 Jamie Donaldson, Wales 70-72—142 -2 Grant Forrest, Scotland 75-67—142 -2 Alfredo Garcia-Heredia, Spain 73-69—142 -2 Chase Hanna, United States 73-69—142 -2 Romain Langasque, France 76-66—142 -2 Richard McEvoy, England 69-73—142 -2 Thorbjorn Olesen, Denmark 72-70—142 -2 Andrea Pavan, Italy 72-70—142 -2 Nicolai Von Dellingshausen, Germany 71-71—142 -2 Lucas Bjerregaard, Denmark 73-70—143 -1 Lorenzo Gagli, Italy 74-69—143 -1 Ricardo Gouveia, Portugal 65-78—143 -1 Alvaro Quiros, Spain 72-71—143 -1 Kalle Samooja, Finland 73-70—143 -1 Ricardo Santos, Portugal 72-71—143 -1 Jonathan Caldwell, Northern Ireland 72-72—144 E Gavin Green, Malaysia 71-73—144 E Scott Hend, Australia 67-77—144 E David Howell, England 72-72—144 E Ross McGowan, England 70-74—144 E Marcel Schneider, Germany 73-71—144 E Cormac Sharvin, Northern Ireland 73-71—144 E Jeff Winther, Denmark 74-70—144 E Julien Brun, France 69-76—145 +1 Ashley Chesters, England 73-72—145 +1 Daniel Gavins, England 70-75—145 +1 Arjun Gupta, India 72-73—145 +1 Joachim B. Hansen, Denmark 69-76—145 +1 Nicolai Hojgaard, Denmark 71-74—145 +1 Soren Kjeldsen, Denmark 73-72—145 +1 Renato Paratore, Italy 71-74—145 +1 Eddie Pepperell, England 71-74—145 +1 Matthias Schmid, Germany 72-73—145 +1 Santiago Tarrio, Spain 70-75—145 +1 Dale Whitnell, England 73-72—145 +1 Steven Brown, England 74-72—146 +2 Jacques Kruyswijk, South Africa 73-73—146 +2 Chris Paisley, England 72-74—146 +2 Marc Warren, Scotland 73-73—146 +2 Nacho Elvira, Spain 71-76—147 +3 Guido Migliozzi, Italy 73-74—147 +3 Andy Sullivan, England 70-77—147 +3 Oliver Wilson, England 73-74—147 +3 Robin Roussel, France 71-77—148 +4 Jack Singh Brar, England 75-73—148 +4 Craig Vance, England 73-76—149 +5 Matthew Southgate, England 72-78—150 +6 Darren Fichardt, South Africa 71-80—151 +7 Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 72-79—151 +7 Ahmad Skaik, United Arab Emirates 74-79—153 +9 Ewen Ferguson, Scotland 76-78—154 +10 Issa Abou El Ela, Egypt 84-71—155 +11

