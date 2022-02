PGA Tour The Honda Classic Scores The Associated Press

Friday At PGA National-Champion Course Palm Beach Gardens, Fla. Purse: $8 Million Yardage: 7,125; Par: 70 Completion of First Round…

Friday At PGA National-Champion Course Palm Beach Gardens, Fla. Purse: $8 Million Yardage: 7,125; Par: 70 Completion of First Round Kurt Kitayama 31-33_64 Rory Sabbatini 34-31_65 Daniel Berger 31-34_65 Chris Kirk 32-33_65 Peter Uihlein 32-35_67 Aaron Rai 33-34_67 Andrew Kozan 32-35_67 Danny Willett 32-35_67 Matthias Schwab 32-35_67 Mito Pereira 33-35_68 Dylan Frittelli 34-34_68 Billy Horschel 34-34_68 Cameron Young 33-35_68 William McGirt 34-34_68 Brooks Koepka 35-33_68 Patrick Rodgers 34-34_68 Dylan Wu 35-33_68 Martin Contini 35-33_68 Ryan Palmer 34-34_68 Garrick Higgo 35-33_68 Wesley Bryan 35-33_68 Doug Ghim 34-34_68 Bronson Burgoon 35-33_68 Seung-Yul Noh 36-32_68 Stephan Jaeger 36-32_68 Callum Tarren 32-36_68 David Lipsky 36-32_68 Erik Compton 35-34_69 Lucas Glover 37-32_69 Sung Kang 35-34_69 Beau Hossler 36-33_69 Tommy Fleetwood 34-35_69 Russell Knox 35-34_69 Christiaan Bezuidenhout 35-34_69 Adam Svensson 32-37_69 Alex Noren 35-34_69 Jhonattan Vegas 35-34_69 Taylor Pendrith 36-33_69 Lee Westwood 34-35_69 Gary Woodland 35-34_69 Martin Trainer 34-35_69 Roger Sloan 34-35_69 Kramer Hickok 34-35_69 Chase Seiffert 35-34_69 Mark Hubbard 34-36_70 Bill Haas 36-34_70 Nate Lashley 34-36_70 C.T. Pan 36-34_70 J.T. Poston 35-35_70 Shane Lowry 35-35_70 Charles Howell III 36-34_70 Brian Stuard 32-38_70 Patrick Reed 33-37_70 Jim Herman 34-36_70 Joaquin Niemann 38-32_70 Mackenzie Hughes 35-35_70 Sam Stevens 35-35_70 Max McGreevy 35-35_70 Michael Gligic 35-35_70 Ben Kohles 36-34_70 K.H. Lee 36-34_70 Curtis Thompson 34-36_70 Austin Smotherman 37-33_70 Davis Riley 34-36_70 Brice Garnett 36-35_71 Sepp Straka 36-35_71 Sam Ryder 31-40_71 Michael Thompson 36-35_71 Harry Higgs 34-37_71 Adam Schenk 33-38_71 J.J. Spaun 35-36_71 Alex Smalley 34-37_71 Kyle Stanley 37-34_71 Nick Watney 32-39_71 Denny McCarthy 35-36_71 Lee Hodges 37-34_71 Ian Poulter 35-36_71 Chris Stroud 37-34_71 Richy Werenski 35-36_71 Keith Mitchell 34-37_71 Hank Lebioda 37-34_71 Kevin Streelman 35-36_71 Taylor Moore 36-35_71 Paul Barjon 32-39_71 Chase Koepka 36-35_71 Ryan Armour 37-35_72 Brandon Hagy 36-36_72 Robert Streb 33-39_72 Luke Donald 39-33_72 Austin Cook 38-34_72 John Huh 36-36_72 Andrew Novak 36-36_72 Jim Knous 33-39_72 Rick Lamb 36-36_72 Matthew NeSmith 34-38_72 Trey Mullinax 36-36_72 Lucas Herbert 35-37_72 Brian Harman 36-36_72 Rickie Fowler 34-38_72 Aaron Wise 36-36_72 Brendan Steele 34-38_72 Seth Reeves 35-37_72 Joshua Creel 34-38_72 Anirban Lahiri 34-39_73 Justin Lower 36-37_73 Padraig Harrington 36-37_73 Vaughn Taylor 37-36_73 Kiradech Aphibarnrat 35-38_73 Kevin Tway 38-35_73 Henrik Stenson 36-37_73 Matt Jones 36-37_73 Charl Schwartzel 37-37_74 Brendon Todd 37-37_74 Zach Johnson 37-37_74 Camilo Villegas 37-37_74 Alan Morin 36-38_74 Kelly Kraft 38-36_74 Grayson Murray 37-37_74 Sungjae Im 37-37_74 Dawie van der Walt 37-37_74 Brett Drewitt 39-35_74 Kyle Westmoreland 38-36_74 Vince Whaley 39-36_75 Louis Oosthuizen 39-36_75 Doc Redman 37-38_75 Greyson Sigg 39-36_75 Chad Ramey 37-38_75 Brian Gay 38-38_76 Jimmy Walker 39-37_76 Nick Hardy 38-38_76 Nicolai Hojgaard 40-36_76 Hayden Buckley 37-40_77 Tyler McCumber 39-38_77 Brandon Wu 40-37_77 David Skinns 38-39_77 Fabián Gómez 39-38_77 Nick Taylor 39-38_77 Jason Dufner 38-39_77 Satoshi Kodaira 37-41_78 Martin Kaymer 37-41_78 Hudson Swafford 42-36_78 Stewart Cink 39-39_78 Jared Wolfe 39-39_78 Matthew Wolff 41-40_81 Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.