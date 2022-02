Monday’s Speedskating Results

Monday Women 1500m 1. Ireen Wust, Netherlands, 1:53.28. 2. Miho Takagi, Japan, 1:53.72. 3. Antoinette de Jong, Netherlands, 1:54.82. 4.…

Monday

Women

1500m

1. Ireen Wust, Netherlands, 1:53.28.

2. Miho Takagi, Japan, 1:53.72.

3. Antoinette de Jong, Netherlands, 1:54.82.

4. Ayano Sato, Japan, 1:54.92.

5. Marijke Groenewoud, Netherlands, 1:54.97.

6. Francesca Lollobrigida, Italy, 1:55.20.

7. Elizaveta Golubeva, ROC, 1:55.30.

8. Nana Takagi, Japan, 1:55.34.

9. Evgeniia Lalenkova, ROC, 1:55.74.

10. Brittany Bowe, United States, 1:55.81.

11. Han Mei, China, 1:56.08.

12. Ragne Wiklund, Norway, 1:56.46.

13. Ivanie Blondin, Canada, 1:56.49.

14. Nadezhda Morozova, Kazakhstan, 1:56.85.

15. Yin Qi, China, 1:57.00.

16. Ekaterina Sloeva, Belarus, 1:58.41.

17. Adake Ahenaer, China, 1:58.59.

18. Yekaterina Aidova, Kazakhstan, 1:59.01.

19. Natalia Czerwonka, Poland, 1:59.03.

20. Mia Kilburg, United States, 1:59.11.

21. Nikola Zdrahalova, Czech Republic, 1:59.54.

22. Elena Sokhryakova, ROC, 1:59.58.

23. Maryna Zuyeva, Belarus, 1:59.82.

24. Maddison Pearman, Canada, 1:59.89.

25. Michelle Uhrig, Germany, 2:00.20.

26. Huang Yu Ting, Taiwan, 2:00.78.

27. Ellia Smeding, Britain, 2:01.09.

28. Sofie Karoline Haugen, Norway, 2:01.57.

29. Sandrine Tas, Belgium, 2:03.39.

30. Magdalena Czyszczon, Poland, 2:05.64.

