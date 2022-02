Monday’s Ski Jumping Start List

Monday Mixed Team Final Round 1. Canada (Alexandria Loutitt; Matthew Soukup; Abigail Strate; Mackenzie Boyd-Clowes). 2. Czech Republic (Klara Ulrichova;…

1. Canada (Alexandria Loutitt; Matthew Soukup; Abigail Strate; Mackenzie Boyd-Clowes).

2. Czech Republic (Klara Ulrichova; Cestmir Kozisek; Karolina Indrackova; Roman Koudelka).

3. ROC (Irma Makhinia; Danil Sadreev; Irina Avvakumova; Evgeniy Klimov).

4. Poland (Nicole Konderla; Dawid Kubacki; Kinga Rajda; Kamil Stoch).

5. Japan (Sara Takanashi; Yukiya Sato; Yuki Ito; Ryoyu Kobayashi).

6. Norway (Anna Odine Stroem; Robert Johansson; Silje Opseth; Marius Lindvik).

7. Slovenia (Nika Kriznar; Timi Zajc; Ursa Bogataj; Peter Prevc).

8. Austria (Daniela Iraschko Stolz; Stefan Kraft; Lisa Eder; Manuel Fettner).

