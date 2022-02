Monday’s Short Track Speedskating Results

Monday Women 500m Quarterfinals Quarterfinal 1 1. Kim Boutin, Canada, 42.391 (Q). 2. Arianna Valcepina, Italy, 42.891 (Q). 3. Fan…

Monday

Women

500m

Quarterfinals

Quarterfinal 1

1. Kim Boutin, Canada, 42.391 (Q).

2. Arianna Valcepina, Italy, 42.891 (Q).

3. Fan Kexin, China, 1:03.594.

4. Alyson Charles, Canada, 1:07.206 (ADV).

5. Florence Brunelle, Canada, PEN.

Quarterfinal 2

1. Petra Jaszapati, Hungary, 43.476 (Q).

2. Elena Seregina, ROC, 43.712 (Q).

3. Maame Biney, United States, 46.099.

4. Selma Poutsma, Netherlands, 1:07.285.

5. Xandra Velzeboer, Netherlands, PEN.

Quarterfinal 3

1. Arianna Fontana, Italy, 42.635 (Q).

2. Hanne Desmet, Belgium, 42.991 (Q).

3. Zhang Yuting, China, 54.211 (ADV).

4. Choi Minjeong, South Korea, 1:04.939.

5. Sofia Prosvirnova, ROC, PEN.

