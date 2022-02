Monday’s Olympic Medalists

ALPINE SKIING Men’s Downhill GOLD_Beat Feuz, Switzerland SILVER_Johan Clarey, France BRONZE_Matthias Mayer, Austria Women’s Giant Slalom GOLD_Sara Hector, Sweden SILVER_Federica…

ALPINE SKIING

Men’s Downhill

GOLD_Beat Feuz, Switzerland

SILVER_Johan Clarey, France

BRONZE_Matthias Mayer, Austria

Women’s Giant Slalom

GOLD_Sara Hector, Sweden

SILVER_Federica Brignone, Italy

BRONZE_Lara Gut-Behrami, Switzerland

___

BIATHLON

Women’s 15km Individual

GOLD_Denise Herrmann, Germany

SILVER_Anais Chevalier-Bouchet, France

BRONZE_Marte Olsbu Roeiseland, Norway

___

FIGURE SKATING

Team Event

GOLD_ROC (Mark Kondratiuk, Kamila Valieva)

SILVER_United States (Nathan Chen, Vincent Zhou, Karen Chen)

BRONZE_Japan (Yuma Kagiyama, Shoma Uno, Wakaba Higuchi, Kaori Sakamoto)

___

SNOWBOARD

Men’s Snowboard Slopestyle

GOLD_Max Parrot, Canada

SILVER_Yiming Su, China

BRONZE_Mark McMorris, Canada

___

SKI JUMPING

Mixed Team

GOLD_Slovenia (Nika Kriznar, Timi Zajc, Ursa Bogataj, Peter Prevc)

SILVER_ROC (Irma Makhinia, Danil Sadreev, Irina Avvakumova, Evgeniy Klimov)

BRONZE_Canada (Alexandria Loutitt, Matthew Soukup, Abigail Strate, Mackenzie Boyd-Clowes)

___

SPEED SKATING

Women’s 1500m

GOLD_Ireen Wust, Netherlands

SILVER_Miho Takagi, Japan

BRONZE_Antoinette de Jong, Netherlands

___

SHORT TRACK SPEED SKATING

Men’s 1000m

GOLD_Ziwei Ren, China

SILVER_Wenlong Li, China

BRONZE_Shaoang Liu, Hungary

Women’s 500m

GOLD_Arianna Fontana, Italy

SILVER_Suzanne Schulting, Netherlands

BRONZE_Kim Boutin, Canada

