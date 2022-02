Monday’s Freestyle Skiing Results

Monday Women Freeski Big Air Qualification 1. Megan Oldham, Canada, 171.25 (Q). 2. Tess Ledeux, France, 171.00 (Q). 3. Anastasia…

Monday

Women

Freeski Big Air

Qualification

1. Megan Oldham, Canada, 171.25 (Q).

2. Tess Ledeux, France, 171.00 (Q).

3. Anastasia Tatalina, ROC, 163.25 (Q).

4. Sandra Eie, Norway, 162.00 (Q).

5. Gu Ailing Eileen, China, 161.25 (Q).

6. Mathilde Gremaud, Switzerland, 159.25 (Q).

7. Kirsty Muir, Britain, 157.50 (Q).

8. Darian Stevens, United States, 152.00 (Q).

9. Sarah Hoefflin, Switzerland, 149.50 (Q).

10. Johanne Killi, Norway, 148.25 (Q).

11. Olivia Asselin, Canada, 147.75 (Q).

12. Anni Karava, Finland, 144.50 (Q).

13. Katie Summerhayes, Britain, 136.50.

14. Marin Hamill, United States, 132.25.

15. Maggie Voisin, United States, 128.00.

16. Dominique Ohaco, Chile, 126.50.

17. Kelly Sildaru, Estonia, 125.50.

18. Alia Delia Eichinger, Germany, 115.75.

19. Ksenia Orlova, ROC, 114.75.

20. Yang Shuorui, China, 96.00.

21. Lara Wolf, Austria, 91.50.

22. Margaux Hackett, New Zealand, 74.75.

23. Laura Wallner, Austria, 68.50.

24. Caroline Claire, United States, 20.00.

25. Silvia Bertagna, Italy, 17.00.

26. Elena Gaskell, Canada, DNS.

