Monday’s Figure Skating Start List

Monday
Mixed Team
Ice Dance
1. Ukraine (Oleksandra Nazarova; Maksym Nikitin).
2. Armenia (Tina Garabedian; Simon Proulx Senecal).
3. Georgia (Maria Kazakova; Georgy Reviya).
4. Czech Republic (Natalie Taschlerova; Filip Taschler).
5. Finland (Juulia Turkkila; Matthias Versluis).
6. Poland (Natalia Kaliszek; Maksym Spodyriev).
7. ROC (Diana Davis; Gleb Smolkin).
8. Canada (Marjorie Lajoie; Zachary Lagha).
9. China (Wang Shiyue; Liu Xinyu).
10. United States (Kaitlin Hawayek; Jean-Luc Baker).
11. Britain (Lilah Fear; Lewis Gibson).
12. Spain (Olivia Smart; Adrian Diaz).
13. Canada (Laurence Fournier Beaudry; Nikolaj Soerensen).
14. Italy (Charlene Guignard; Marco Fabbri).
15. Canada (Piper Gilles; Paul Poirier).
16. ROC (Alexandra Stepanova; Ivan Bukin).
17. United States (Madison Chock; Evan Bates).
18. United States (Madison Hubbell; Zachary Donohue).
19. ROC (Victoria Sinitsina; Nikita Katsalapov).
20. France (Gabriella Papadakis; Guillaume Cizeron).
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