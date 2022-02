Monday’s Figure Skating Start List

Monday Mixed Team Ice Dance 1. Ukraine (Oleksandra Nazarova; Maksym Nikitin). 2. Armenia (Tina Garabedian; Simon Proulx Senecal). 3. Georgia…

Monday

Mixed Team

Ice Dance

1. Ukraine (Oleksandra Nazarova; Maksym Nikitin).

2. Armenia (Tina Garabedian; Simon Proulx Senecal).

3. Georgia (Maria Kazakova; Georgy Reviya).

4. Czech Republic (Natalie Taschlerova; Filip Taschler).

5. Finland (Juulia Turkkila; Matthias Versluis).

6. Poland (Natalia Kaliszek; Maksym Spodyriev).

7. ROC (Diana Davis; Gleb Smolkin).

8. Canada (Marjorie Lajoie; Zachary Lagha).

9. China (Wang Shiyue; Liu Xinyu).

10. United States (Kaitlin Hawayek; Jean-Luc Baker).

11. Britain (Lilah Fear; Lewis Gibson).

12. Spain (Olivia Smart; Adrian Diaz).

13. Canada (Laurence Fournier Beaudry; Nikolaj Soerensen).

14. Italy (Charlene Guignard; Marco Fabbri).

15. Canada (Piper Gilles; Paul Poirier).

16. ROC (Alexandra Stepanova; Ivan Bukin).

17. United States (Madison Chock; Evan Bates).

18. United States (Madison Hubbell; Zachary Donohue).

19. ROC (Victoria Sinitsina; Nikita Katsalapov).

20. France (Gabriella Papadakis; Guillaume Cizeron).

