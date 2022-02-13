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Monday’s Figure Skating Start List

The Associated Press

February 13, 2022, 6:25 PM

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Monday

Mixed Team

Ice Dance

1. Ukraine (Oleksandra Nazarova; Maksym Nikitin).

2. Armenia (Tina Garabedian; Simon Proulx Senecal).

3. Georgia (Maria Kazakova; Georgy Reviya).

4. Czech Republic (Natalie Taschlerova; Filip Taschler).

5. Finland (Juulia Turkkila; Matthias Versluis).

6. Poland (Natalia Kaliszek; Maksym Spodyriev).

7. ROC (Diana Davis; Gleb Smolkin).

8. Canada (Marjorie Lajoie; Zachary Lagha).

9. China (Wang Shiyue; Liu Xinyu).

10. United States (Kaitlin Hawayek; Jean-Luc Baker).

11. Britain (Lilah Fear; Lewis Gibson).

12. Spain (Olivia Smart; Adrian Diaz).

13. Canada (Laurence Fournier Beaudry; Nikolaj Soerensen).

14. Italy (Charlene Guignard; Marco Fabbri).

15. Canada (Piper Gilles; Paul Poirier).

16. ROC (Alexandra Stepanova; Ivan Bukin).

17. United States (Madison Chock; Evan Bates).

18. United States (Madison Hubbell; Zachary Donohue).

19. ROC (Victoria Sinitsina; Nikita Katsalapov).

20. France (Gabriella Papadakis; Guillaume Cizeron).

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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