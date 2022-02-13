Monday’s Figure Skating Results

Monday
Mixed Team
Ice Dance
1. France (Gabriella Papadakis; Guillaume Cizeron), 136.15.
2. ROC (Victoria Sinitsina; Nikita Katsalapov), 131.66.
3. United States (Madison Hubbell; Zachary Donohue), 130.89.
4. United States (Madison Chock; Evan Bates), 130.63.
5. Italy (Charlene Guignard; Marco Fabbri), 124.37.
6. Spain (Olivia Smart; Adrian Diaz), 121.41.
7. Canada (Piper Gilles; Paul Poirier), 121.26.
8. ROC (Alexandra Stepanova; Ivan Bukin), 120.98.
9. Britain (Lilah Fear; Lewis Gibson), 115.19.
10. United States (Kaitlin Hawayek; Jean-Luc Baker), 115.16.
11. Canada (Laurence Fournier Beaudry; Nikolaj Soerensen), 113.81.
12. China (Wang Shiyue; Liu Xinyu), 111.01.
13. Canada (Marjorie Lajoie; Zachary Lagha), 108.43.
14. ROC (Diana Davis; Gleb Smolkin), 108.16.
15. Finland (Juulia Turkkila; Matthias Versluis), 105.65.
16. Armenia (Tina Garabedian; Simon Proulx Senecal), 101.16.
17. Czech Republic (Natalie Taschlerova; Filip Taschler), 101.10.
18. Ukraine (Oleksandra Nazarova; Maksym Nikitin), 97.34.
19. Georgia (Maria Kazakova; Georgy Reviya), 97.25.
20. Poland (Natalia Kaliszek; Maksym Spodyriev), 96.99.
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