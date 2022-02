Monday’s Bobsled Results

Monday Women Monobob Heat 3 1. Kaillie Humphries, United States, 1:04.87. 2. Breeana Walker, Australia, 1:05.16. 3. Elana Meyers Taylor,…

Monday

Women

Monobob

Heat 3

1. Kaillie Humphries, United States, 1:04.87.

2. Breeana Walker, Australia, 1:05.16.

3. Elana Meyers Taylor, United States, 1:05.28.

4. Christine de Bruin, Canada, 1:05.38.

5. Mariama Jamanka, Germany, 1:05.47.

6. Laura Nolte, Germany, 1:05.70.

7. Huai Mingming, China, 1:05.71.

8. Cynthia Appiah, Canada, 1:05.78.

9. Ying Qing, China, 1:05.82.

10. Nadezhda Sergeeva, ROC, 1:05.83.

11. Karlien Sleper, Netherlands, 1:05.85.

12. Margot Boch, France, 1:06.01.

13. Melanie Hasler, Switzerland, 1:06.21.

14. Kim Yooran, South Korea, 1:06.41.

15. Andreea Grecu, Romania, 1:06.46.

16. Katrin Beierl, Austria, 1:06.57.

16. Giada Andreutti, Italy, 1:06.57.

18. Viktoria Cernanska, Slovakia, 1:06.62.

19. Jazmine Fenlator-Victorian, Jamaica, 1:06.92.

20. Lidiia Hunko, Ukraine, 1:07.47.

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.