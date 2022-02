Lucas Oil NHRA Winternationals Qualifying

Satuday Auto Club Raceway Pomona, Calif. Sunday’s first-round pairings Top Fuel 1. Brittany Force, 3.661 seconds, 333.91 mph vs. 16.…

1. Brittany Force, 3.661 seconds, 333.91 mph vs. 16. Ron August, 4.375, 194.74; 2. Justin Ashley, 3.676, 331.45 vs. 15. Jim Maroney, 3.960, 294.24; 3. Mike Salinas, 3.677, 329.02 vs. 14. Buddy Hull, 3.905, 288.95; 4. Austin Prock, 3.711, 331.85 vs. 13. Clay Millican, 3.789, 317.12; 5. Doug Kalitta, 3.720, 324.90 vs. 12. Tony Schumacher, 3.787, 315.86; 6. Steve Torrence, 3.725, 315.34 vs. 11. Doug Foley, 3.771, 311.63; 7. Leah Pruett, 3.726, 328.54 vs. 10. Antron Brown, 3.756, 324.83; 8. Shawn Langdon, 3.740, 325.22 vs. 9. Josh Hart, 3.755, 323.19. Did Not Qualify: 17. Scott Farley, 5.728, 117.29.

Funny Car

1. Ron Capps, Dodge Charger, 3.857, 332.43 vs. 16. John Force, Chevy Camaro, 4.240, 216.45; 2. Robert Hight, Camaro, 3.861, 331.36 vs. 15. Jason Rupert, Ford Mustang, 4.237, 304.53; 3. Matt Hagan, Charger, 3.886, 329.34 vs. 14. Chad Green, Mustang, 4.147, 295.08; 4. Cruz Pedregon, Charger, 3.906, 325.22 vs. 13. Terry Haddock, Mustang, 4.115, 306.81; 5. Alexis DeJoria, Toyota Supra, 3.945, 326.95 vs. 12. Jim Campbell, Charger, 4.105, 305.29; 6. Bob Tasca III, Mustang, 3.956, 327.43 vs. 11. Jeff Arend, Chevy Monte Carlo, 4.092, 287.23; 7. Tim Wilkerson, Mustang, 3.962, 325.37 vs. 10. Tony Jurado, Mustang, 4.044, 314.46; 8. J.R. Todd, Supra, 3.985, 324.59 vs. 9. Bobby Bode, Mustang, 3.993, 291.07. Did Not Qualify: 17. Jeff Diehl, 4.592, 190.92; 18. Paul Lee, 5.435, 148.09; 19. Gary Densham, 5.600, 145.30; 20. Alex Miladinovich, 6.471, 92.51.

Pro Stock

1. Erica Enders, Chevy Camaro, 6.521, 210.44 vs. 16. Cristian Cuadra, Ford Mustang, 6.599, 209.20; 2. Aaron Stanfield, Camaro, 6.527, 210.37 vs. 15. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.592, 209.43; 3. Kyle Koretsky, Camaro, 6.528, 209.20 vs. 14. Fernando Cuadra Jr., Mustang, 6.581, 208.68; 4. Greg Anderson, Camaro, 6.536, 209.59 vs. 13. Mason McGaha, Camaro, 6.577, 209.65; 5. Deric Kramer, Camaro, 6.547, 209.01 vs. 12. John Cerbone, Camaro, 6.575, 209.79; 6. Bo Butner, Camaro, 6.551, 210.11 vs. 11. Matt Hartford, Camaro, 6.573, 208.14; 7. Camrie Caruso, Camaro, 6.553, 207.43 vs. 10. Rodger Brogdon, Camaro, 6.573, 208.65; 8. Dallas Glenn, Camaro, 6.555, 208.23 vs. 9. Chris McGaha, Camaro, 6.563, 209.14. Did Not Qualify: 17. Alan Prusiensky, 6.622, 207.56; 18. Steve Graham, 6.675, 208.36; 19. Fernando Cuadra, 6.865, 203.00; 20. Alex Laughlin, 8.964, 106.87.

