Korn Ferry Tour Panama Claro Championship Scores

Sunday At Panama Golf Course Panama City, Panama Purse: $750,000 Yardage: 7,325; Par: 70 Final Round

Carson Young (500), $135,000 68-65-71-68_272

Carl Yuan (208), $48,750 65-69-71-68_273

Brandon Matthews (208), $48,750 68-67-69-69_273

Jimmy Stanger (208), $48,750 64-69-70-70_273

Erik Barnes (96), $25,125 71-68-71-65_275

Zecheng Dou (96), $25,125 69-67-71-68_275

Ben Taylor (96), $25,125 68-67-68-72_275

Zack Fischer (96), $25,125 65-70-68-72_275

Martin Contini (80), $20,625 68-69-72-67_276

Gregor Main (65), $16,598 66-70-72-69_277

Alex Chiarella (65), $16,598 69-68-70-70_277

Eric Cole (65), $16,598 68-70-69-70_277

Joey Garber (65), $16,598 67-66-72-72_277

T.J. Vogel (65), $16,598 67-67-71-72_277

Marcelo Rozo (48), $10,922 70-69-74-65_278

Max Greyserman (48), $10,922 68-70-71-69_278

Michael Kim (48), $10,922 68-70-70-70_278

Mac Meissner (48), $10,922 69-67-71-71_278

Quade Cummins (48), $10,922 66-73-68-71_278

Vince India (48), $10,922 67-68-71-72_278

Brett White (48), $10,922 66-70-68-74_278

Andrew Kozan (48), $10,922 68-68-67-75_278

Vincent Norrman (38), $7,613 70-70-69-70_279

Julián Etulain (38), $7,613 68-66-70-75_279

Andrew Yun (31), $5,859 69-71-73-67_280

Xinjun Zhang (31), $5,859 68-68-77-67_280

Augusto Núñez (31), $5,859 71-69-72-68_280

Kyle Westmoreland (31), $5,859 70-70-70-70_280

Clay Feagler (31), $5,859 66-72-72-70_280

David Kocher (31), $5,859 65-73-71-71_280

Jeremy Paul (31), $5,859 71-69-68-72_280

Ryan Brehm (21), $4,538 71-68-72-70_281

Matt McCarty (21), $4,538 65-72-74-70_281

Harrison Endycott (21), $4,538 69-69-73-70_281

John Pak (21), $4,538 67-70-73-71_281

Kevin Dougherty (21), $4,538 69-71-69-72_281

Davis Thompson (21), $4,538 67-71-71-72_281

Martin Flores (21), $4,538 67-70-71-73_281

Marcos Montenegro (14), $3,675 69-70-75-68_282

Chandler Blanchet (14), $3,675 69-71-72-70_282

Taylor Dickson (14), $3,675 66-72-74-70_282

Kyle Reifers (14), $3,675 67-71-73-71_282

Turk Pettit (14), $3,675 67-68-75-72_282

John VanDerLaan (14), $3,675 66-68-75-73_282

Dawson Armstrong (14), $3,675 66-71-72-73_282

Fabián Gómez (14), $3,675 67-69-72-74_282

Tain Lee (10), $3,338 72-68-76-67_283

Shad Tuten (10), $3,338 71-69-74-69_283

Taylor Montgomery (10), $3,338 65-67-73-78_283

Tag Ridings (7), $3,196 69-70-76-69_284

Ben Martin (7), $3,196 69-70-75-70_284

Justin Suh (7), $3,196 68-71-73-72_284

Conner Godsey (7), $3,196 65-73-72-74_284

Jonathan Brightwell (7), $3,196 69-68-72-75_284

Theo Humphrey (7), $3,196 71-69-67-77_284

Sam Stevens (6), $3,113 70-70-74-71_285

Shawn Stefani (6), $3,113 67-73-73-72_285

Rhein Gibson (6), $3,113 72-66-75-72_285

Stuart Macdonald (6), $3,113 71-69-72-73_285

Luis Gagne (5), $3,060 70-69-75-73_287

Blake Dyer (5), $3,060 67-70-77-73_287

Garett Reband (5), $3,060 69-70-74-74_287

Alvaro Ortiz (4), $3,030 69-69-76-76_290

Brad Hopfinger (4), $3,015 69-71-76-76_292

