Korn Ferry Tour LECOM Suncoast Classic Par Scores

Friday At Lakewood National Golf Course-Commander Lakewood Ranch, Fla. Purse: $750,000 Yardage: 7,113; Par: 71 Partial Second Round Suspended due…

Friday At Lakewood National Golf Course-Commander Lakewood Ranch, Fla. Purse: $750,000 Yardage: 7,113; Par: 71 Partial Second Round Suspended due to darkness

Anthony Paolucci 67-65_132 -12

Cristobal Del Solar 66-67_133 -11

Matt Ryan 63-70_133 -11

Armando Favela 65-68_133 -11

Emilio Gonzalez 66-67_133 -11

Joseph Winslow 65-68_133 -11

Mitchell Meissner 67-67_134 -10

José Toledo 66-68_134 -10

Stephen Stallings Jr. 68-66_134 -10

Manuel Torres 68-67_135 -9

Carson Roberts 66-70_136 -8

Velten Meyer 68-68_136 -8

Joshua Lee 67-69_136 -8

Aaron Terrazas 66-70_136 -8

Henry Lee 70-66_136 -8

Alan Wagner 71-66_137 -7

Luis Fernando Barco 69-68_137 -7

Brian Ohr 70-67_137 -7

Linus Lilliedahl 66-71_137 -7

Alejandro Tosti 67-70_137 -7

Drew Nesbitt 71-67_138 -6

Nicolo Galletti 70-68_138 -6

Winton Munch 71-67_138 -6

Jorge Fernández Valdés 67-71_138 -6

Camilo Aguado 69-69_138 -6

Tyler Gray 68-70_138 -6

Rodolfo Cazaubòn 69-69_138 -6

Andreas Halvorsen 68-70_138 -6

Samuel Anderson 69-69_138 -6

Ivan Camilo Ramirez 72-67_139 -5

Patrick Flavin 70-69_139 -5

Andres Romero 71-68_139 -5

Tim Widing 71-68_139 -5

Noah Steele 68-71_139 -5

Shintaro Ban 67-72_139 -5

Dalan Refioglu 70-69_139 -5

Scott Wolfes 66-73_139 -5

Raul Pereda 70-69_139 -5

Matt Oshrine 68-71_139 -5

Alex Scott 69-70_139 -5

Joel Thelen 67-72_139 -5

Ricardo Celia 72-68_140 -4

Chris Crawford 71-69_140 -4

Brendon Doyle 75-65_140 -4

Jose Narro 73-67_140 -4

Andres Gallegos 71-69_140 -4

Tommy Cocha 70-70_140 -4

Roberto Rodriguez Cacho 71-69_140 -4

Matthew Cole 73-67_140 -4

Cristian Romero 69-71_140 -4

Dykes Harbin 72-68_140 -4

Luke Kwon 69-71_140 -4

David Pastore 69-71_140 -4

Denzel Ieremia 71-69_140 -4

Blake Wagoner 71-69_140 -4

Corbin Mills 70-70_140 -4

Santiago Gomez 70-70_140 -4

Kaleb Gorbahn 74-67_141 -3

Luis Gerardo Garza 72-69_141 -3

Juan Carlos Benitez 74-67_141 -3

Cristian DiMarco 71-70_141 -3

Willy Pumarol 71-70_141 -3

Rak Cho 69-72_141 -3

Evan Long 76-65_141 -3

Roland Massimino 73-68_141 -3

Rowin Caron 70-71_141 -3

Chris Wiatr 70-71_141 -3

Rafael Echenique 68-73_141 -3

Zander Winston 69-72_141 -3

Myles Creighton 70-71_141 -3

Manav Shah 70-71_141 -3

Ziggy Nathu 69-72_141 -3

Barrett Kelpin 70-72_142 -2

Davis Shore 73-69_142 -2

Danny Ochoa 75-67_142 -2

Paul Park 71-71_142 -2

Sebastián Vázquez 67-75_142 -2

Aram Yenidjeian 71-71_142 -2

Chris Nido 73-69_142 -2

Eduardo Carrete 72-70_142 -2

Ryan Cole 72-70_142 -2

Eric Dugas 71-71_142 -2

Chandler Blanchet 71-71_142 -2

Ben Cook 75-68_143 -1

Michael Perras 75-68_143 -1

Michael Feuerstein 70-73_143 -1

Will Cannon 75-68_143 -1

Matt Gilchrest 74-69_143 -1

Jeffrey Swegle 74-69_143 -1

Brad Schneider 71-72_143 -1

Kevin Velo 67-76_143 -1

Juan Jose Guerra 71-72_143 -1

Juan Carlos Serrano 72-71_143 -1

Evan Katz 70-73_143 -1

Josh Radcliff 73-70_143 -1

Landon Lyons 74-69_143 -1

Trevor Sluman 77-67_144 E

Jeremy Gandon 74-70_144 E

James Nicholas 72-72_144 E

Andrew Alligood 70-74_144 E

Dillon Board 70-74_144 E

Mitchell Schow 71-73_144 E

Rodrigo Lee 73-71_144 E

Joaquin Lolas 73-71_144 E

Jaime Lopez Rivarola 73-71_144 E

Fernando Lopez Butron 72-73_145 +1

Gonzalo Rubio 75-70_145 +1

Charlie Hillier 70-75_145 +1

Justin Peters 72-73_145 +1

Leandro Marelli 76-69_145 +1

Jesus Montenegro 73-72_145 +1

Joshua Rackley 78-68_146 +2

Tristan Rohrbaugh 72-74_146 +2

Ben Doyle 74-72_146 +2

Juan Pablo Luna 75-72_147 +3

Austin Hitt 73-74_147 +3

Kevin Stadler 75-72_147 +3

Isidro Benitez 72-75_147 +3

Carlos Trevino 76-71_147 +3

Jorge Corral 72-75_147 +3

Ryan Baca 75-73_148 +4

Graysen Huff 71-77_148 +4

Jacob Eklund 75-73_148 +4

Rafael Becker 82-67_149 +5

Derek Castillo 77-72_149 +5

Ryan Davis 74-75_149 +5

Fred Meyer 74-75_149 +5

Joaquin Medina 76-73_149 +5

JD Fernandez 73-76_149 +5

Hayden Springer 73-77_150 +6

John Hill 75-77_152 +8

Garrett May 77-83_160 +16

Did not finish

Andy Spencer

Angel Morales-Hernández

Jorge Villar

Wil Bateman

Agustin Errazuriz

Patricio Guerra

Tim Stewart

Russell Surber

Santiago Quirarte

Matias Dominguez

Santiago De la Fuente

Carlo De Fernex

Leaderboard

SCORE THRU

Anthony Paolucci -12 18

Cristobal Del Solar -11 18

Matt Ryan -11 18

Armando Favela -11 18

Emilio Gonzalez -11 18

Joseph Winslow -11 18

Mitchell Meissner -10 18

José Toledo -10 18

Stephen Stallings Jr. -10 18

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.