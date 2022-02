Korn Ferry Tour Astara Golf Championship Par Scores

Saturday At Country Club de Bogota-Lagos Golf Course Bogota, Colombia Purse: $750,000 Astara Golf Course Yardage: 7,237; Par: 71 Country…

Saturday At Country Club de Bogota-Lagos Golf Course Bogota, Colombia Purse: $750,000 Astara Golf Course Yardage: 7,237; Par: 71 Country Club de Bogata Course Yardage: 6,429; Par: 70 Third Round

Joey Garber 69-64-64_197 -15

Ben Griffin 68-61-68_197 -15

Taylor Montgomery 66-70-62_198 -14

Brandon Matthews 67-65-66_198 -14

Ryan McCormick 61-69-69_199 -13

Ben Taylor 68-67-65_200 -12

Sam Saunders 67-67-66_200 -12

Ryan Brehm 64-72-65_201 -11

Jay Card III 67-68-66_201 -11

Marcos Montenegro 70-62-69_201 -11

Rob Oppenheim 67-64-70_201 -11

David Hearn 70-65-67_202 -10

Jorge Fernández Valdés 69-67-66_202 -10

MJ Daffue 63-67-72_202 -10

Brett White 68-67-68_203 -9

Thomas Rosenmueller 68-67-68_203 -9

Nicolas Echavarria 65-70-68_203 -9

MJ Maguire 66-68-69_203 -9

Josh Teater 66-67-70_203 -9

Conner Godsey 65-67-71_203 -9

Alex Weiss 72-65-66_203 -9

Rhein Gibson 67-67-70_204 -8

Eric Cole 68-65-71_204 -8

Tripp Kinney 64-70-70_204 -8

Kevin Yu 64-69-71_204 -8

Augusto Núñez 66-67-71_204 -8

Erik Compton 66-66-72_204 -8

Vincent Norrman 66-65-73_204 -8

Whee Kim 69-66-70_205 -7

Michael Kim 64-71-70_205 -7

Steven Fisk 71-64-70_205 -7

Carson Young 66-69-70_205 -7

Brad Brunner 71-64-70_205 -7

Zack Fischer 68-67-70_205 -7

Brad Hopfinger 70-66-69_205 -7

Harrison Endycott 69-64-72_205 -7

Trevor Werbylo 61-72-72_205 -7

Shad Tuten 67-70-68_205 -7

Trace Crowe 62-70-73_205 -7

Tee-K Kelly 64-68-73_205 -7

José de Jesús Rodríguez 65-71-70_206 -6

Max Greyserman 69-68-69_206 -6

Erik Barnes 70-67-69_206 -6

Theo Humphrey 68-68-71_207 -5

Martin Contini 67-68-72_207 -5

Corey Pereira 70-66-71_207 -5

Chris Baker 70-67-70_207 -5

Mark Anderson 68-69-70_207 -5

Patrick Newcomb 68-67-73_208 -4

Ryan Blaum 69-67-72_208 -4

T.J. Vogel 67-69-72_208 -4

Caleb Proveaux 70-66-72_208 -4

Tyson Alexander 67-70-71_208 -4

Patrick Fishburn 65-68-75_208 -4

Chip McDaniel 69-68-71_208 -4

Jake Staiano 66-69-74_209 -3

Billy Tom Sargent 64-72-73_209 -3

Andrew Kozan 71-65-73_209 -3

John Chin 68-68-73_209 -3

Mark Anguiano 70-67-72_209 -3

Roberto Díaz 70-66-74_210 -2

Braden Thornberry 72-64-74_210 -2

Curtis Luck 68-68-74_210 -2

Quade Cummins 66-70-74_210 -2

Trevor Cone 71-66-73_210 -2

Matt McCarty 69-68-73_210 -2

Thomas Walsh 72-65-73_210 -2

Peter Kuest 70-67-73_210 -2

Ivan Camilo Ramirez 74-63-74_211 -1

Brent Grant 69-68-76_213 +1

Tanner Gore 66-70-81_217 +5

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.