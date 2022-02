Friday Men 10000m 1. Graeme Fish, Canada. 2. Peter Michael, New Zealand. 3. Michele Malfatti, Italy. 4. Patrick Roest, Netherlands.…

Friday

Men

10000m

1. Graeme Fish, Canada.

2. Peter Michael, New Zealand.

3. Michele Malfatti, Italy.

4. Patrick Roest, Netherlands.

5. Patrick Beckert, Germany.

6. Ryosuke Tsuchiya, Japan.

7. Jorrit Bergsma, Netherlands.

8. Alexander Rumyantsev, ROC.

9. Davide Ghiotto, Italy.

10. Nils van der Poel, Sweden.

11. Bart Swings, Belgium.

12. Ted-Jan Bloemen, Canada.

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.