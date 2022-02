Friday’s Skeleton Results

Friday Men Heat 3 1. Christopher Grotheer, Germany, 1:00.16. 2. Axel Jungk, Germany, 1:00.31. 3. Alexander Tretiakov, ROC, 1:00.37. 4.…

Friday

Men

Heat 3

1. Christopher Grotheer, Germany, 1:00.16.

2. Axel Jungk, Germany, 1:00.31.

3. Alexander Tretiakov, ROC, 1:00.37.

4. Yin Zheng, China, 1:00.40.

4. Martins Dukurs, Latvia, 1:00.40.

6. Yan Wengang, China, 1:00.54.

7. Evgeniy Rukosuev, ROC, 1:00.56.

8. Alexander Gassner, Germany, 1:00.62.

9. Jung Seunggi, South Korea, 1:00.69.

10. Tomass Dukurs, Latvia, 1:00.74.

11. Amedeo Bagnis, Italy, 1:00.83.

12. Yun Sungbin, South Korea, 1:01.03.

13. Samuel Maier, Austria, 1:01.05.

14. Matt Weston, Britain, 1:01.12.

15. Mattia Gaspari, Italy, 1:01.16.

16. Marcus Wyatt, Britain, 1:01.28.

17. Nathan Crumpton, American Samoa, 1:01.60.

18. Vladyslav Heraskevych, Ukraine, 1:01.62.

19. Alexander Schlintner, Austria, 1:01.66.

20. Nicholas Timmings, Australia, 1:01.78.

21. Blake Enzie, Canada, 1:01.93.

22. Andrew Blaser, United States, 1:02.10.

23. Daniil Romanov, ROC, 1:02.20.

24. Ander Mirambell, Spain, 1:02.34.

25. Basil Sieber, Switzerland, 1:02.72.

Heat 4

1. Yan Wengang, China, 1:00.15.

2. Yin Zheng, China, 1:00.28.

3. Axel Jungk, Germany, 1:00.33.

4. Alexander Tretiakov, ROC, 1:00.42.

5. Alexander Gassner, Germany, 1:00.48.

6. Christopher Grotheer, Germany, 1:00.52.

7. Yun Sungbin, South Korea, 1:00.63.

8. Evgeniy Rukosuev, ROC, 1:00.64.

9. Jung Seunggi, South Korea, 1:00.83.

10. Tomass Dukurs, Latvia, 1:00.92.

11. Samuel Maier, Austria, 1:00.95.

12. Amedeo Bagnis, Italy, 1:01.01.

13. Martins Dukurs, Latvia, 1:01.12.

14. Alexander Schlintner, Austria, 1:01.24.

15. Marcus Wyatt, Britain, 1:01.35.

16. Mattia Gaspari, Italy, 1:01.36.

17. Vladyslav Heraskevych, Ukraine, 1:01.45.

18. Nathan Crumpton, American Samoa, 1:01.49.

19. Blake Enzie, Canada, 1:01.54.

20. Matt Weston, Britain, 1:01.63.

Women

Heat 1

1. Mirela Rahneva, Canada, 1:02.03.

2. Jaclyn Narracott, Australia, 1:02.05.

3. Zhao Dan, China, 1:02.26.

4. Jacqueline Loelling, Germany, 1:02.27.

5. Tina Hermann, Germany, 1:02.28.

6. Kim Meylemans, Belgium, 1:02.35.

6. Anna Fernstaedt, Czech Republic, 1:02.35.

8. Hannah Neise, Germany, 1:02.36.

9. Katie Uhlaender, United States, 1:02.41.

10. Kimberley Bos, Netherlands, 1:02.51.

11. Yulia Kanakina, ROC, 1:02.56.

12. Nicole Rocha Silveira, Brazil, 1:02.58.

13. Jane Channell, Canada, 1:02.59.

14. Janine Flock, Austria, 1:02.64.

14. Li Yuxi, China, 1:02.64.

16. Alina Tararychenkova, ROC, 1:02.74.

17. Valentina Margaglio, Italy, 1:02.84.

18. Elena Nikitina, ROC, 1:02.92.

19. Kelly Curtis, United States, 1:02.94.

20. Endija Terauda, Latvia, 1:02.98.

21. Laura Deas, Britain, 1:02.99.

22. Kim Eunji, South Korea, 1:03.28.

23. Brogan Crowley, Britain, 1:03.32.

24. Kellie Delka, Puerto Rico, 1:04.83.

25. Katie Tannenbaum, U.S. Virgin Islands, 1:06.48.

Heat 2

1. Hannah Neise, Germany, 1:02.19.

2. Kimberley Bos, Netherlands, 1:02.22.

3. Jaclyn Narracott, Australia, 1:02.29.

3. Tina Hermann, Germany, 1:02.29.

5. Zhao Dan, China, 1:02.40.

6. Anna Fernstaedt, Czech Republic, 1:02.44.

7. Jacqueline Loelling, Germany, 1:02.45.

8. Katie Uhlaender, United States, 1:02.46.

9. Li Yuxi, China, 1:02.62.

10. Janine Flock, Austria, 1:02.72.

11. Alina Tararychenkova, ROC, 1:02.86.

12. Kim Meylemans, Belgium, 1:02.92.

13. Nicole Rocha Silveira, Brazil, 1:02.95.

13. Yulia Kanakina, ROC, 1:02.95.

15. Valentina Margaglio, Italy, 1:03.04.

16. Kelly Curtis, United States, 1:03.05.

17. Elena Nikitina, ROC, 1:03.07.

18. Mirela Rahneva, Canada, 1:03.14.

19. Laura Deas, Britain, 1:03.15.

19. Endija Terauda, Latvia, 1:03.15.

21. Brogan Crowley, Britain, 1:03.23.

22. Jane Channell, Canada, 1:03.31.

23. Kim Eunji, South Korea, 1:03.68.

24. Kellie Delka, Puerto Rico, 1:04.47.

25. Katie Tannenbaum, U.S. Virgin Islands, 1:07.36.

