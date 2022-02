Friday’s Short Track Speedskating Results

Friday Men 500m Heat 1 1. Shaolin Sandor Liu, Hungary, 40.948 (Q). 2. Sebastien Lepape, France, 42.081 (Q). 3. Kota…

Friday

Men

500m

Heat 1

1. Shaolin Sandor Liu, Hungary, 40.948 (Q).

2. Sebastien Lepape, France, 42.081 (Q).

3. Kota Kikuchi, Japan, 42.176.

4. Lee Juneseo, South Korea, PEN.

Heat 2

1. Ren Ziwei, China, 40.669 (Q).

2. Adil Galiakhmetov, Kazakhstan, 40.722 (Q).

3. Brendan Corey, Australia, 41.097.

4. Maxime Laoun, Canada.

Heat 3

1. Steven Dubois, Canada, 40.399 (Q).

2. Pavel Sitnikov, ROC, 40.591 (Q).

3. Andrea Cassinelli, Italy, 42.791.

4. Oleh Handei, Ukraine, 44.163.

Heat 4

1. Denis Nikisha, Kazakhstan, 40.482 (Q).

2. Jordan Pierre-Gilles, Canada, 40.488 (Q).

3. Stijn Desmet, Belgium, 40.585 (q).

4. Katsunori Koike, Japan, 41.199.

Heat 5

1. Konstantin Ivliev, ROC, 40.272 (Q).

2. John-Henry Krueger, Hungary, 40.407 (Q).

3. Roberts Kruzbergs, Latvia, 40.430 (q).

4. Quentin Fercoq, France, 40.548.

Heat 6

1. Abzal Azhgaliyev, Kazakhstan, 40.870 (Q).

2. Hwang Daeheon, South Korea, 40.971 (Q).

3. Ryan Pivirotto, United States, 41.018 (q).

4. Itzhak de Laat, Netherlands.

Heat 7

1. Shaoang Liu, Hungary, 40.797 (Q).

2. Vladislav Bykanov, Israel, 40.900 (Q).

3. Sun Long, China, 42.871 (ADV).

4. Jens van ‘t Wout, Netherlands, PEN.

Heat 8

1. Wu Dajing, China, 40.230 (Q).

2. Pietro Sighel, Italy, 40.350 (Q).

3. Chu Sidney K, Hong Kong, 44.857.

4. Dylan Hoogerwerf, Netherlands.

Women

1000m

Quarterfinals

Quarterfinal 1

1. Suzanne Schulting, Netherlands, 1:26.514 (Q).

2. Xandra Velzeboer, Netherlands, 1:26.592 (Q).

3. Corinne Stoddard, United States, 1:27.912 (q).

4. Qu Chunyu, China, 1:28.355.

5. Han Yutong, China, 1:31.638.

Quarterfinal 2

1. Lee Yubin, South Korea, 1:29.120 (Q).

2. Maame Biney, United States, 1:29.225 (Q).

3. Ekaterina Efremenkova, ROC, 1:29.434.

4. Anna Vostrikova, ROC, 1:30.021.

5. Natalia Maliszewska, Poland, 1:48.908.

Quarterfinal 4

1. Kristen Santos, United States, 1:28.393 (Q).

2. Choi Minjeong, South Korea, 1:28.722 (Q).

3. Petra Jaszapati, Hungary, 1:28.786 (q).

4. Selma Poutsma, Netherlands, 1:29.077.

5. Alyson Charles, Canada, 1:30.161.

Quarterfinal 3

1. Arianna Fontana, Italy, 1:29.324 (Q).

2. Hanne Desmet, Belgium, 1:29.388 (Q).

3. Courtney Sarault, Canada, 1:29.450.

4. Zhang Chutong, China, 1:29.755.

5. Sumire Kikuchi, Japan, 1:37.170.

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.