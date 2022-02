Friday’s Olympic Medalists

BIATHLON Men’s 15km Mass Start GOLD_Johannes Thingnes Boe, Norway SILVER_Martin Ponsiluoma, Sweden BRONZE_Vetle Sjaastad Christiansen, Norway Women’s 12.5km Mass Start…

BIATHLON

Men’s 15km Mass Start

GOLD_Johannes Thingnes Boe, Norway

SILVER_Martin Ponsiluoma, Sweden

BRONZE_Vetle Sjaastad Christiansen, Norway

Women’s 12.5km Mass Start

GOLD_Justine Braisaz-Bouchet, France

SILVER_Tiril Eckhoff, Norway

BRONZE_Marte Olsbu Roeiseland, Norway

___

FREESTYLE SKIING

Men’s Ski Cross

GOLD_Ryan Regez, Switzerland

SILVER_Alex Fiva, Switzerland

BRONZE_Sergey Ridzik, ROC

Women’s Freeski Halfpipe

GOLD_Ailing Eileen Gu, China

SILVER_Cassie Sharpe, Canada

BRONZE_Rachael Karker, Canada

___

SPEED SKATING

Men’s 1000m

GOLD_Thomas Krol, Netherlands

SILVER_Laurent Dubreuil, Canada

BRONZE_Haavard Holmefjord Lorentzen, Norway

