Friday’s Olympic Medalists

ALPINE SKIING Women’s Super-G GOLD_Lara Gut-Behrami, Switzerland SILVER_Mirjam Puchner, Austria BRONZE_Michelle Gisin, Switzerland ___ BIATHLON Women’s 7.5km Sprint GOLD_Marte Olsbu…

ALPINE SKIING

Women’s Super-G

GOLD_Lara Gut-Behrami, Switzerland

SILVER_Mirjam Puchner, Austria

BRONZE_Michelle Gisin, Switzerland

___

BIATHLON

Women’s 7.5km Sprint

GOLD_Marte Olsbu Roeiseland, Norway

SILVER_Elvira Oeberg, Sweden

BRONZE_Dorothea Wierer, Italy

___

CROSS-COUNTRY SKIING

Men’s 15km Classic

GOLD_Iivo Niskanen, Finland

SILVER_Alexander Bolshunov, ROC

BRONZE_Johannes Hoesflot Klaebo, Norway

___

SNOWBOARD

Men’s Snowboard Halfpipe

GOLD_Ayumu Hirano, Japan

SILVER_Scotty James, Australia

BRONZE_Jan Scherrer, Switzerland

___

SKELETON

Men

GOLD_Christopher Grotheer, Germany

SILVER_Axel Jungk, Germany

BRONZE_Wengang Yan, China

___

SPEED SKATING

Men’s 10000m

GOLD_Nils van der Poel, Sweden

SILVER_Patrick Roest, Netherlands

BRONZE_Davide Ghiotto, Italy

___

SHORT TRACK SPEED SKATING

Women’s 1000m

GOLD_Suzanne Schulting, Netherlands

SILVER_Minjeong Choi, South Korea

BRONZE_Hanne Desmet, Belgium

