Friday’s Figure Skating Results

Friday

Mixed Team

Team Event

Qualification

Short Program

Men Single Skating

1. Nathan CHEN, United States, 111.71.

2. Shoma UNO, Japan, 105.46.

3. Mark KONDRATIUK, ROC, 95.81.

4. Morisi KVITELASHVILI, Georgia, 92.37.

5. Daniel GRASSL, Italy, 88.10.

6. JIN Boyang, China, 82.87.

7. Michal BREZINA, Czech Republic, 76.77.

8. Roman SADOVSKY, Canada, 71.06.

9. Paul FENTZ, Germany, 68.64.

Pair Skating

1. China (SUI Wenjing; HAN Cong), 82.83.

2. ROC (Anastasia MISHINA; Aleksandr GALLIAMOV), 82.64.

3. United States (Alexa KNIERIM; Brandon FRAZIER), 75.00.

4. Japan (Riku MIURA; Ryuichi KIHARA), 74.45.

5. Canada (Kirsten MOORE-TOWERS; Michael MARINARO), 67.34.

6. Georgia (Karina SAFINA; Luka BERULAVA), 64.79.

7. Italy (Nicole DELLA MONICA; Matteo GUARISE), 60.30.

8. Czech Republic (Jelizaveta ZUKOVA; Martin BIDAR), 56.70.

9. Ukraine (Sofiia HOLICHENKO; Artem DARENSKYI), 53.65.

Ice Dance

Rhythm Dance

1. United States (Madison HUBBELL; Zachary DONOHUE), 86.56.

2. ROC (Victoria SINITSINA; Nikita KATSALAPOV), 85.05.

3. Italy (Charlene GUIGNARD; Marco FABBRI), 83.83.

4. Canada (Piper GILLES; Paul POIRIER), 82.72.

5. China (WANG Shiyue; LIU Xinyu), 74.66.

6. Czech Republic (Natalie TASCHLEROVA; Filip TASCHLER), 68.99.

7. Japan (Misato KOMATSUBARA; Tim KOLETO), 66.54.

8. Georgia (Maria KAZAKOVA; Georgy REVIYA), 64.60.

9. Ukraine (Oleksandra NAZAROVA; Maksym NIKITIN), 64.08.

10. Germany (Katharina MUELLER; Tim DIECK), 63.21.

