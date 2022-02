Friday’s Bobsled Start List

Friday Women 2-woman Heat 1 1. China (Huai Mingming; Wang Xuan). 2. ROC (Anastasiia Makarova; Elena Mamedova). 3. France (Margot…

Friday

Women

2-woman

Heat 1

1. China (Huai Mingming; Wang Xuan).

2. ROC (Anastasiia Makarova; Elena Mamedova).

3. France (Margot Boch; Carla Senechal).

4. Germany (Laura Nolte; Deborah Levi).

5. Germany (Kim Kalicki; Lisa Buckwitz).

6. Canada (Christine de Bruin; Kristen Bujnowski).

7. United States (Kaillie Humphries; Kaysha Love).

8. United States (Elana Meyers Taylor; Sylvia Hoffman).

9. Germany (Mariama Jamanka; Alexandra Burghardt).

10. ROC (Nadezhda Sergeeva; Yulia Belomestnykh).

11. Switzerland (Melanie Hasler; Nadja Pasternack).

12. Canada (Melissa Lotholz; Sara Villani).

13. Canada (Cynthia Appiah; Dawn Richardson Wilson).

14. Romania (Andreea Grecu; Katharina Wick).

15. China (Ying Qing; du Jiani).

16. Austria (Katrin Beierl; Jennifer Onasanya).

17. Switzerland (Martina Fontanive; Irina Strebel).

18. Britain (Mica McNeill; Montell Douglas).

19. Australia (Breeana Walker; Kiara Reddingius).

20. Belgium (An Vannieuwenhuyse; Sara Aerts).

Heat 2

1. Switzerland (Martina Fontanive; Irina Strebel).

2. Britain (Mica McNeill; Montell Douglas).

3. Canada (Melissa Lotholz; Sara Villani).

4. Belgium (An Vannieuwenhuyse; Sara Aerts).

5. ROC (Nadezhda Sergeeva; Yulia Belomestnykh).

6. Australia (Breeana Walker; Kiara Reddingius).

7. China (Ying Qing; du Jiani).

8. Austria (Katrin Beierl; Jennifer Onasanya).

9. France (Margot Boch; Carla Senechal).

10. China (Huai Mingming; Wang Xuan).

11. ROC (Anastasiia Makarova; Elena Mamedova).

12. Romania (Andreea Grecu; Katharina Wick).

13. Canada (Cynthia Appiah; Dawn Richardson Wilson).

14. Switzerland (Melanie Hasler; Nadja Pasternack).

15. Germany (Kim Kalicki; Lisa Buckwitz).

16. Canada (Christine de Bruin; Kristen Bujnowski).

17. United States (Kaillie Humphries; Kaysha Love).

18. United States (Elana Meyers Taylor; Sylvia Hoffman).

19. Germany (Mariama Jamanka; Alexandra Burghardt).

20. Germany (Laura Nolte; Deborah Levi).

