Friday’s Biathlon Start List

Friday

Men

15km Mass Start

1. Quentin Fillon Maillet, France.

2. Johannes Thingnes Boe, Norway.

3. Anton Smolski, Belarus.

4. Tarjei Boe, Norway.

5. Eduard Latypov, ROC.

6. Emilien Jacquelin, France.

7. Sebastian Samuelsson, Sweden.

8. Vetle Sjaastad Christiansen, Norway.

9. Sturla Holm Laegreid, Norway.

10. Alexander Loginov, ROC.

11. Simon Desthieux, France.

12. Benedikt Doll, Germany.

13. Fabien Claude, France.

14. Tero Seppala, Finland.

15. Johannes Kuehn, Germany.

16. Maxim Tsvetkov, ROC.

17. Roman Rees, Germany.

18. Martin Ponsiluoma, Sweden.

19. Lukas Hofer, Italy.

20. Dmytro Pidruchnyi, Ukraine.

21. Scott Gow, Canada.

22. Felix Leitner, Austria.

23. Dominik Windisch, Italy.

24. Artem Pryma, Ukraine.

25. Christian Gow, Canada.

26. Simon Eder, Austria.

27. Philipp Nawrath, Germany.

28. Michal Krcmar, Czech Republic.

29. Jules Burnotte, Canada.

30. Cheng Fangming, China.

Women

12.5km Mass Start

1. Denise Herrmann, Germany.

2. Marte Olsbu Roeiseland, Norway.

3. Anais Chevalier-Bouchet, France.

4. Elvira Oeberg, Sweden.

5. Dorothea Wierer, Italy.

6. Tiril Eckhoff, Norway.

7. Dzinara Alimbekava, Belarus.

8. Lisa Theresa Hauser, Austria.

9. Hanna Oeberg, Sweden.

10. Justine Braisaz-Bouchet, France.

11. Hanna Sola, Belarus.

12. Anais Bescond, France.

13. Marketa Davidova, Czech Republic.

14. Julia Simon, France.

15. Kristina Reztsova, ROC.

16. Mona Brorsson, Sweden.

17. Vanessa Voigt, Germany.

18. Linn Persson, Sweden.

19. Yuliia Dzhima, Ukraine.

20. Monika Hojnisz-Starega, Poland.

21. Alina Stremous, Moldova.

22. Paulina Fialkova, Slovakia.

23. Uliana Nigmatullina, ROC.

24. Katharina Innerhofer, Austria.

25. Franziska Preuss, Germany.

26. Lena Haecki, Switzerland.

27. Vanessa Hinz, Germany.

28. Lucie Charvatova, Czech Republic.

29. Deedra Irwin, United States.

30. Irina Kazakevich, ROC.

