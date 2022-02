Finland 6, Slovakia 2 Finland 3 1 2 — 6 Slovakia 1 1 0 — 2 First Period_1, Slovakia, Juraj…

Finland 6, Slovakia 2

Finland 3 1 2 — 6 Slovakia 1 1 0 — 2

First Period_1, Slovakia, Juraj Slafkovsky (Milos Roman), 05:33. 2, Finland, Sakari Manninen (Teemu Hartikainen, Ville Pokka), 10:17. 3, Finland, Harri Pesonen (Miro Aaltonen, Valtteri Filppula), 14:22 (pp). 4, Finland, Miro Aaltonen (Joonas Nattinen), 18:20. Penalties_Marko Dano, Slovakia (boarding); Iiro Pakarinen, Finland (slashing); Petteri Lindbohm, Finland (delaying the game).

Second Period_5, Finland, Sakari Manninen (Markus Granlund, Mikko Lehtonen), 29:28. 6, Slovakia, Juraj Slafkovsky (Peter Ceresnak, Pavol Regenda), 31:49. Penalties_Leo Komarov, Finland (interference on a goalkeeper); Tomas Jurco, Slovakia (tripping).

Third Period_7, Finland, Sakari Manninen (Teemu Hartikainen), 40:16. 8, Finland, Miro Aaltonen (Niko Ojamaki, Sami Vatanen), 54:57 (pp). Penalties_Valtteri Kemilainen, Finland (tripping); Atte Ohtamaa, Finland (cross-checking); Marko Dano, Slovakia (slashing).

Shots on Goal_Finland 6-13-11_30. Slovakia 9-15-9_33.

Goalies_Finland, Harri Sateri, Frans Tuohimaa. Slovakia, Patrik Rybar, Branislav Konrad.

Referee_Stephen Reneau, United States. Yevgeni Romasko, Russia. David Obwegeser, Switzerland. Brian Oliver, United States.

