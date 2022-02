Finland 3, Latvia 1 Finland 0 1 2 — 3 Latvia 0 0 1 — 1 First Period_No Scoring. Penalties_Mikko…

Finland 0 1 2 — 3 Latvia 0 0 1 — 1

First Period_No Scoring. Penalties_Mikko Lehtonen, Finland (tripping).

Second Period_1, Finland, Valtteri Kemilainen (Mikko Lehtonen, Joonas Nattinen), 37:59. Penalties_None.

Third Period_2, Latvia, Rodrigo Abols (Renars Krastenbergs, Deniss Smirnovs), 43:01 (pp). 3, Finland, Leo Komarov (Juuso Hietanen, Ville Pokka), 54:42. 4, Finland, Marko Anttila (Saku Maenalanen, Petteri Lindbohm), 58:43. Penalties_Sami Vatanen, Finland (interference); Gints Meija, Latvia (hooking); Rihards Bukarts, Latvia (too many players); Gints Meija, Latvia (delaying the game).

Shots on Goal_Latvia 9-6-5_20. Finland 13-15-10_38.

Goalies_Latvia, Ivars Punnenovs, Janis Kalnins. Finland, Harri Sateri, Frans Tuohimaa.

Referee_Olivier Gouin, Canada. Mikael Nord, Sweden. Ludvig Lundgren, Sweden. Dmitri Shishlo, Russia.

