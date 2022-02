Finland 2, Slovakia 0 Finland 1 0 1 — 2 Slovakia 0 0 0 — 0 First Period_1, Finland, Sakari…

Finland 2, Slovakia 0

Finland 1 0 1 — 2 Slovakia 0 0 0 — 0

First Period_1, Finland, Sakari Manninen (Petteri Lindbohm, Sami Vatanen), 15:58. Penalties_None.

Second Period_No Scoring. Penalties_Peter Ceresnak, Slovakia (tripping); Pavol Regenda, Slovakia (tripping).

Third Period_2, Finland, Harri Pesonen (Teemu Hartikainen, Ville Pokka), 59:21. Penalties_Kristian Pospisil, Slovakia (tripping).

Shots on Goal_Finland 9-12-6_27. Slovakia 8-13-7_28.

Goalies_Finland, Harri Sateri, Jussi Olkinuora. Slovakia, Patrik Rybar, Branislav Konrad.

Referee_Tobias Bjork, Sweden. Yevgeni Romasko, Russia. Gleb Lazarev, Russia. Dustin McCrank, Canada.

