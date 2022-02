Men’s Gold Medal Game Finland 2, ROC 1 Finland 0 1 1 — 2 ROC 1 0 0 — 1…

Men’s Gold Medal Game

Finland 2, ROC 1

Finland 0 1 1 — 2 ROC 1 0 0 — 1

First Period_1, ROC, Mikhail Grigorenko (Nikita Nesterov, Nikita Gusev), 07:17 (pp). Penalties_Hannes Bjorninen, Finland (high sticking); Damir Sharipzyanov, ROC (cross-checking).

Second Period_2, Finland, Ville Pokka (Hannes Bjorninen, Atte Ohtamaa), 23:28. Penalties_Kirill Semyonov, ROC (elbowing).

Third Period_3, Finland, Hannes Bjorninen (Marko Anttila, Atte Ohtamaa), 40:31. Penalties_Sergei Andronov, ROC (tripping).

Shots on Goal_Finland 15-6-10_31. ROC 7-7-3_17.

Goalies_Finland, Harri Sateri, Jussi Olkinuora. ROC, Ivan Fedotov, Timur Bilyalov.

Referee_Tobias Bjork, Sweden. Andrew Bruggeman, United States. William Hancock Ii, United States. Dustin McCrank, Canada.

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.