Denmark 3, Czech Republic 2 Denmark 1 1 1 — 3 Czech Republic 1 1 0 — 2 First Period_1,…

Listen now to WTOP News

Denmark 3, Czech Republic 2

Denmark 1 1 1 — 3 Czech Republic 1 1 0 — 2

First Period_1, Czech Republic, Aneta Tejralova (Denisa Krizova), 05:48. 2, Denmark, Josefine Jakobsen, 09:14. Penalties_Josephine Asperup, Denmark (interference); Katerina Mrazova, Czech Republic (interference); Kristyna Patkova, Czech Republic (too many players); Maria Peters, Denmark (hooking).

Second Period_3, Czech Republic, Katerina Mrazova (Tereza Radova, Tereza Vanisova), 23:01. 4, Denmark, Michelle Weis, 24:28. Penalties_Silke Glud, Denmark (tripping); Malene Frandsen, Denmark (illegal hit); Amalie Andersen, Denmark (hooking); Samantha Ahn Kolowratova, Czech Republic (tripping); Tereza Radova, Czech Republic (delaying the game).

Third Period_5, Denmark, Silke Glud (Josefine Jakobsen, Nicoline Jensen), 40:49 (pp). Penalties_Silke Glud, Denmark (too many players).

Shots on Goal_Denmark 6-7-4_17. Czech Republic 12-13-7_32.

Goalies_Denmark, Lisa Jensen, Cassandra Repstock-Romme. Czech Republic, Viktorie Svejdova, Klara Peslarova.

Referee_Maria Furberg, Sweden. Lacey Senuk, Canada. Alex Clarke, Canada. Sara Strong, United States.

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.