Czech Republic 6, ROC 5 OT

Czech Republic 1 2 2 1 — 6 ROC 1 1 3 0 — 5

First Period_1, ROC, Vladimir Tkachyov (Nikita Gusev, Nikita Nesterov), 04:51. 2, Czech Republic, Tomas Kundratek (Roman Cervenka, Matej Stransky), 12:37 (pp). Penalties_Tomas Hyka, Czech Republic (hooking); Alexander Yelesin, ROC (interference); Damir Sharipzyanov, ROC (cross-checking); Lukas Klok, Czech Republic (slashing); Dmitri Voronkov, ROC (slashing).

Second Period_3, ROC, Nikita Nesterov (Nikita Gusev, Sergei Plotnikov), 32:19 (pp). 4, Czech Republic, David Krejci (Roman Cervenka, Tomas Kundratek), 38:41 (pp). 5, Czech Republic, Michael Spacek (Libor Sulak, Vladimir Sobotka), 39:16 (pp). Penalties_Jiri Smejkal, Czech Republic (holding an opponent); Vladimir Sobotka, Czech Republic (hooking); Arseni Gritsyuk, ROC (illegal check to the head or neck).

Third Period_6, Czech Republic, Lukas Klok (Tomas Zohorna, Hynek Zohorna), 43:14. 7, ROC, Kirill Semyonov (Sergei Plotnikov, Sergei Andronov), 43:50. 8, ROC, Arseni Gritsyuk (Nikita Gusev, Vladimir Tkachyov), 46:43. 9, ROC, Andrei Chibisov (Vyacheslav Voinov, Vadim Shipachyov), 48:22. 10, Czech Republic, Tomas Hyka (Lukas Sedlak, David Krejci), 48:57. Penalties_Vladimir Sobotka, Czech Republic (slashing).

Overtime_11, Czech Republic, Libor Sulak (David Krejci), 64:29 (pp). Penalties_Alexander Nikishin, ROC (slashing).

Shots on Goal_ROC 6-11-12-0_29. Czech Republic 12-16-10-3_41.

Goalies_ROC, Ivan Fedotov, Alexander Samonov. Czech Republic, Simon Hrubec, Patrik Bartosak.

Referee_Mikko Kaukokari, Finland. Mikael Nord, Sweden. Ludvig Lundgren, Sweden. Lauri Nikulainen, Finland.

