Canada 4, United States 2

Canada 1 3 0 — 4 United States 0 2 0 — 2

First Period_1, Canada, Brianne Jenner (Sarah Fillier, Marie-Philip Poulin), 14:10 (pp). Penalties_Caroline Harvey, United States (cross-checking); Laura Stacey, Canada (hooking).

Second Period_2, United States, Dani Cameranesi (Kelly Pannek, Cayla Barnes), 29:17. 3, United States, Alex Carpenter (Amanda Kessel, Megan Keller), 31:34 (pp). 4, Canada, Brianne Jenner (Sarah Nurse), 32:00. 5, Canada, Jamie Lee Rattray (Natalie Spooner, Micah Zandee-Hart), 34:25. 6, Canada, Marie-Philip Poulin, 37:25 (ps). Penalties_Claire Thompson, Canada (hooking); Emily Clark, Canada (boarding); Jocelyne Larocque, Canada (interference); Cayla Barnes, United States (hooking).

Third Period_No Scoring. Penalties_Rebecca Johnston, Canada (unsportsmanlike conduct); Blayre Turnbull, Canada (tripping).

Shots on Goal_United States 16-16-21_53. Canada 5-16-6_27.

Goalies_United States, Alex Cavallini, Maddie Rooney. Canada, Ann-Renee Desbiens, Emerance Maschmeyer.

Referee_Cianna Lieffers, Canada. Elizabeth Mantha, Canada. Lacey Senuk, Canada. Kendall Hanley, United States. Jackie Spresser, United States.

