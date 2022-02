AT&T Pebble Beach Pro-Am Scores

Sunday Pebble Beach, Calif. a-Pebble Beach Golf Links (Host Course) 6,972 yards; Par 72 b-Spyglass Hill Golf Course 7,041 yards;…

Sunday

Pebble Beach, Calif.

a-Pebble Beach Golf Links (Host Course)

6,972 yards; Par 72

b-Spyglass Hill Golf Course

7,041 yards; Par 72

c-Monterey Peninsula Shore Course

6,957 yards; Par 71

Purse: $8.7 million

Final Round

Note: Tournament is played on three courses with different pars.

Tom Hoge 63a-69c-68b-68a—268 Jordan Spieth 68c-70b-63a-69a—270 Beau Hossler 70c-65b-65a-71a—271 Patrick Cantlay 65c-68b-68a-71a—272 Troy Merritt 68b-67a-70c-67a—272 Joel Dahmen 71a-64c-66b-72a—273 Matt Fitzpatrick 69a-67c-69b-68a—273 Andrew Putnam 65c-67b-68a-73a—273 Jonathan Byrd 66c-72b-69a-67a—274 Pat Perez 70a-67c-69b-68a—274 Seamus Power 64b-64a-74c-72a—274 Denny McCarthy 68b-70a-66c-71a—275 Keith Mitchell 69c-68b-68a-70a—275 Christiaan Bezuidenhout 71c-70b-66a-69a—276 Nick Taylor 69a-69c-69b-69a—276 Robert Garrigus 74a-65c-70b-68a—277 Lanto Griffin 69c-73b-65a-70a—277 Adam Hadwin 72b-68a-68c-69a—277 Mackenzie Hughes 71c-69b-67a-70a—277 Taylor Moore 68a-69c-71b-69a—277 Sean O’Hair 67a-67c-71b-72a—277 J.J. Spaun 72c-70b-64a-71a—277 Brendon Todd 68a-69c-70b-70a—277 Jason Day 68a-66c-70b-74a—278 Dylan Frittelli 69c-68b-68a-73a—278 David Lipsky 67a-67c-72b-72a—278 Bo Van Pelt 67c-70b-68a-73a—278 Ryan Armour 73b-68a-67c-71a—279 Kelly Kraft 68b-67a-72c-72a—279 Nate Lashley 68a-69c-71b-71a—279 Trey Mullinax 70c-71b-68a-70a—279 Vaughn Taylor 68b-72a-69c-70a—279 Mark Hubbard 72b-70a-65c-73a—280 Russell Knox 70a-69c-70b-71a—280 Satoshi Kodaira 68b-67a-71c-74a—280 Maverick McNealy 69c-72b-68a-71a—280 Doc Redman 66c-71b-73a-70a—280 Seth Reeves 71b-70a-68c-71a—280 Greyson Sigg 67c-68b-70a-75a—280 Austin Smotherman 65a-68c-75b-72a—280 Jimmy Walker 70a-66c-74b-70a—280 Jonas Blixt 64c-72b-73a-72a—281 Austin Cook 70a-66c-74b-71a—281 Luke Donald 71b-68a-70c-72a—281 Sung Kang 70b-71a-68c-72a—281 Peter Malnati 67c-71b-69a-74a—281 Ryan Moore 66c-73b-69a-73a—281 Seung-Yul Noh 71b-72a-66c-72a—281 Mark Baldwin 69b-72a-66c-75a—282 Hayden Buckley 71b-64a-73c-74a—282 Tyler Duncan 68b-68a-73c-73a—282 Taylor Pendrith 70a-69c-69b-74a—282 Davis Riley 69a-70c-68b-75a—282 Matthias Schwab 72b-62a-75c-73a—282 Chris Stroud 69c-71b-69a-73a—282 Adam Svensson 69a-63c-77b-73a—282 Curtis Thompson 69a-67c-73b-73a—282 Camilo Villegas 67c-72b-70a-73a—282 Dylan Wu 69a-69c-72b-73a—283 Brian Stuard 72b-70a-68c-74a—284 Johnson Wagner 75b-70a-65c-74a—284 Justin Rose 70c-67b-70a-78a—285 Ben Kohles 68a-70c-72b-76a—286 Scott Gutschewski 69b-73a-68c-WD

Missed Cut

Ricky Barnes 72b-69a-71c—212 Chez Reavie 72b-72a-68c—212 Scott Stallings 67a-68c-77b—212 Michael Thompson 73b-71a-68c—212 Kiradech Aphibarnrat 68c-75b-70a—213 Nick Hardy 71c-72b-70a—213 Matt Jones 76b-69a-68c—213 Chris Kirk 74b-70a-69c—213 Brad Marek 72a-69c-72b—213 Chad Ramey 70c-71b-72a—213 Kevin Tway 70a-70c-73b—213 Vincent Whaley 73a-65c-75b—213 Brandon Wu 72a-69c-72b—213 Scott Brown 71a-70c-73b—214 Greg Chalmers 73a-66c-75b—214 Stewart Cink 72a-73c-69b—214 Lee Hodges 70c-77b-67a—214 Matt Kuchar 71c-71b-72a—214 Min Woo Lee 69b-75a-70c—214 Mito Pereira 70a-71c-73b—214 Alex Smalley 71c-75b-68a—214 Chesson Hadley 69a-76c-70b—215 Brandon Harkins 71c-72b-72a—215 Jim Knous 70a-71c-74b—215 Patrick Rodgers 72a-71c-72b—215 Jared Wolfe 73a-68c-74b—215 Bronson Burgoon 72a-72c-72b—216 Brice Garnett 70a-71c-75b—216 Davis Love III 72c-74b-70a—216 Justin Lower 68b-75a-73c—216 John Murphy 75b-69a-72c—216 David Skinns 69b-71a-76c—216 Kevin Streelman 67c-77b-72a—216 Peter Uihlein 68c-75b-73a—216 Sang-Moon Bae 73b-72a-72c—217 Paul Barjon 73b-70a-74c—217 Cameron Champ 73c-76b-68a—217 Kevin Chappell 69c-75b-73a—217 Ben Crane 73b-73a-71c—217 Michael Gligic 70a-76c-71b—217 Kevin Kisner 69c-76b-72a—217 Kurt Kitayama 75b-73a-69c—217 Max McGreevy 73a-71c-73b—217 Cameron Percy 73b-70a-74c—217 Chase Seiffert 71a-71c-75b—217 Dean Burmester 70c-75b-73a—218 Stephan Jaeger 73a-69c-76b—218 Ted Potter Jr. 76b-71a-71c—218 Richy Werenski 76b-70a-72c—218 Joseph Bramlett 68c-76b-75a—219 Lucas Glover 75b-76a-68c—219 Kyle Stanley 71c-73b-75a—219 Callum Tarren 73a-75c-71b—219 Cameron Tringale 77c-72b-70a—219 Alex Cejka 77b-73a-70c—220 Tyler McCumber 68b-77a-75c—220 Kevin Stadler 76c-72b-72a—220 Joshua Creel 78b-66a-77c—221 Brian Gay 76b-68a-77c—221 Ryan Palmer 71c-81b-69a—221 D.A. Points 74c-72b-75a—221 Martin Trainer 78a-71c-72b—221 Aaron Baddeley 77b-72a-73c—222 Andrew Landry 70a-73c-79b—222 Scott Piercy 72a-73c-77b—222 Brandt Snedeker 72c-75b-75a—222 Dawie Van der Walt 75b-73a-74c—222 Brett Drewitt 75b-70a-78c—223 Tom Lehman 75a-73c-75b—223 Bo Hoag 79a-74c-71b—224 Richard S Johnson 75c-75b-74a—224 Andrew Novak 77b-71a-76c—224 Tommy Gainey 78a-72c-75b—225 Ryuji Imada 72a-77c-76b—225 Charl Schwartzel 74a-78c-73b—225 John Senden 75a-76c-75b—226 Peter Jacobsen 81b-76a-76c—233

