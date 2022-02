African Cup of Nations Champions

2022_Senegal 2019_Algeria 2017_Cameroon 2015_Ivory Coast 2013-Nigeria 2012_Zambia 2010_Egypt 2008_Egypt 2006_Egypt 2004_Tunisia 2002_Cameroon 2000_Cameroon 1998_Egypt 1996_South Africa 1994-Nigeria 1992_Ivory Coast 1990_Algeria…

