US-Canada Summary

At Hamilton, Ontario United States 0 0—0 Canada 1 1—2

First half_1, Canada, Larin 4 (David), 7th minute.

Second half_2, Canada, Adekungbe 1 (Miller), 90th+5 minute.

Yellow cards_Vitória, Can, 31st; Buchanan, Can, 88th. Red cards_None.

Referee_César Ramos, Mexico. Linesmen_Alberto Morín, Mexico; Miguel Hernández, Mexico. Fourth official_Luis Santander. VAR_Fernando l Hernández, Mexico.

A_12,000.

Lineups

United States_Matt Turner; Sergiño Dest (Reggie Cannon, 76th), Chris Richards, Miles Robinson, Antonee Robinson; Tyler Adams (Kellyn Acosta, 69th), Weston McKennie, Yunus Musah (Paul Arriola, 76th); Brenden Aaronson (Jordan Morris, 69th), Christian Pulisic, Gyasi Zardes (Ricardo Pepi, 69th)

Canada_Milan Borjan; Alistair Johnson, Steven Vitória, Kamal Miller; Jonathan Ososio, Mark-Anthony Kaye (Liam Fraser, 58th); Sam Adekugbe, Tajon Buchanan, Richie Laryea, Cyle Larin (Junior Hoilett, 73rd); Jonathan David (Ike Ugbo, 84th)

