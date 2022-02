Saturday’s Scores

GIRLS PREP BASKETBALL= Apollo 50, Christian Co. 36 Ashland Blazer 62, Bath Co. 19 Ballard Memorial 46, Fulton City 37…

GIRLS PREP BASKETBALL=

Apollo 50, Christian Co. 36

Ashland Blazer 62, Bath Co. 19

Ballard Memorial 46, Fulton City 37

Barren Co. 61, Casey Co. 33

Bishop Brossart 54, Campbell Co. 38

Butler Co. 72, Dawson Springs 39

Christian Fellowship 65, Community Christian (Paducah) 28

Cooper 68, Boone Co. 10

Crittenden Co. 55, Carlisle Co. 38

Dayton 57, Robertson County 53, OT

East Ridge 52, Rose Hill Christian 47

Elizabethtown 64, Fort Knox 8

Greenup Co. 61, Tolsia, W.Va. 24

Greenwood 43, Glasgow 39

Harrison Co. 39, Pendleton Co. 34

Henderson Co. 74, Owensboro 31

Highlands 58, Lloyd Memorial 39

Huntington, W.Va. 57, Boyd Co. 49

Lex. Paul Dunbar 45, Lex. Christian 23

Livingston Central 28, Murray 22

Lou. Fairdale 33, Lou. Brown 18

Lou. Portland Christian 64, Calvary Christian 21

Ludlow 53, Beechwood 24

Meade Co. 64, Ohio Co. 25

Menifee Co. 49, East Carter 26

Montgomery Co. 67, Letcher County Central 56

Newport 57, Lou. Atherton 22

Rowan Co. 69, Fleming Co. 45

Scott 50, Holmes 47

South Laurel 69, Belfry 54

St. Patrick 46, Bellevue 40

Taylor Co. 48, Campbellsville 47

Trigg Co. 68, University Heights 29

Whitesville Trinity 49, Frederick Fraize 6

Williamsburg 59, Burgin 37

All A State Tournament=

Owen Co. 37, Cov. Holy Cross 36

Owensboro Catholic 43, Pikeville 41

Fairview Invitational Tournament=

Fairview 46, Hannan, W.Va. 20

Phelps 54, Hannan, W.Va. 17

Portsmouth, Ohio 45, Phelps 35

Louisville Invitational Tournament=

Lou. Assumption 66, Bullitt Central 58

Lou. Mercy 81, Lou. Male 71

Lou. Sacred Heart 74, Lou. Christian Academy 44

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Bardstown vs. Spencer Co., ccd.

Bourbon Co. vs. Harrison Co., ccd.

Boyle Co. vs. West Jessamine, ccd.

Bracken Co. vs. RULH, Ohio, ccd.

Breathitt Co. vs. Clay Co., ccd.

Mercer Co. vs. Southwestern, ccd.

Pike Co. Central vs. Floyd Central, ccd.

Rockcastle Co. vs. Corbin, ccd.

Russell vs. Pikeville, ccd.

Warren East vs. North Hardin, ccd.

