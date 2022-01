PGA Tour Sony Open Scores

Friday At Waialae Country Club Honolulu, Hawaii Purse: $7.5 Million Yardage: 7,044; Par: 70 Second Round Russell Henley 62-63_125 Haotong…

Listen now to WTOP News

Friday At Waialae Country Club Honolulu, Hawaii Purse: $7.5 Million Yardage: 7,044; Par: 70 Second Round

Russell Henley 62-63_125

Haotong Li 63-65_128

Matt Kuchar 64-65_129

Michael Thompson 63-67_130

Chris Kirk 66-65_131

Seamus Power 63-68_131

Stewart Cink 68-63_131

Corey Conners 64-67_131

Adam Svensson 64-67_131

Keita Nakajima 67-64_131

Davis Riley 65-66_131

Dylan Wu 65-66_131

Brandt Snedeker 66-65_131

Patton Kizzire 63-68_131

Hideki Matsuyama 66-65_131

Cam Davis 66-66_132

Charles Howell III 69-63_132

Jason Kokrak 64-68_132

Kevin Na 61-71_132

Maverick McNealy 65-67_132

Billy Horschel 65-67_132

Wesley Bryan 67-65_132

Kevin Kisner 68-64_132

Ryan Palmer 64-68_132

Kyle Stanley 66-67_133

Lucas Glover 67-66_133

Luke Donald 68-65_133

Kevin Tway 66-67_133

Talor Gooch 67-66_133

Greyson Sigg 67-66_133

Hayden Buckley 67-66_133

Vince Whaley 66-67_133

Sepp Straka 66-67_133

Brendon Todd 67-66_133

Harris English 66-67_133

J.T. Poston 64-69_133

Ryan Armour 71-63_134

Christiaan Bezuidenhout 65-69_134

Justin Lower 67-67_134

Joseph Bramlett 68-66_134

Russell Knox 67-67_134

Keegan Bradley 69-65_134

Si Woo Kim 68-66_134

Jim Furyk 62-72_134

Erik van Rooyen 66-68_134

Sahith Theegala 65-69_134

Paul Barjon 66-68_134

Satoshi Kodaira 71-64_135

Jimmy Walker 69-66_135

Marc Leishman 67-68_135

Jim Knous 68-67_135

Henrik Norlander 68-67_135

Brett Drewitt 68-67_135

Ben Kohles 68-67_135

Denny McCarthy 71-64_135

Sam Ryder 68-67_135

Brian Harman 67-68_135

Kramer Hickok 66-69_135

Andrew Putnam 68-67_135

Vaughn Taylor 65-70_135

Hudson Swafford 68-67_135

Kevin Chappell 63-72_135

Keith Mitchell 67-68_135

K.H. Lee 69-66_135

Webb Simpson 67-68_135

The following players failed to make the cut.

Scott Gutschewski 70-66_136

Bill Haas 69-67_136

Camilo Villegas 72-64_136

Rory Sabbatini 69-67_136

Graeme McDowell 70-66_136

Zach Johnson 72-64_136

Sung Kang 69-67_136

Chase Seiffert 70-66_136

Andrew Novak 72-64_136

Hank Lebioda 70-66_136

Callum Tarren 68-68_136

Andy Ogletree 65-71_136

Nick Hardy 70-66_136

Chesson Hadley 69-68_137

Joel Dahmen 69-68_137

Emiliano Grillo 69-68_137

Cameron Percy 67-70_137

Brian Stuard 70-67_137

Abraham Ancer 66-71_137

Adam Long 70-67_137

Bo Van Pelt 67-70_137

Takumi Kanaya 66-71_137

Chad Ramey 67-70_137

Peter Jung 72-65_137

J.J. Spaun 69-69_138

Ryan Moore 70-68_138

Sungjae Im 71-67_138

Matt Jones 70-68_138

Cameron Smith 67-71_138

Tom Hoge 66-72_138

Roger Sloan 71-67_138

Brian Gay 69-69_138

Aaron Rai 67-71_138

David Lipsky 68-70_138

Cameron Young 71-67_138

Stephan Jaeger 66-72_138

Alex Smalley 67-71_138

Austin Cook 71-68_139

Mark Hubbard 70-69_139

Nate Lashley 70-69_139

Robert Streb 67-72_139

William McGirt 69-70_139

Kurt Kitayama 69-70_139

Chan Kim 70-69_139

Brent Grant 70-69_139

Harry Higgs 69-70_139

Tyler Duncan 64-75_139

Branden Grace 70-69_139

Austin Smotherman 70-69_139

Trey Mullinax 67-72_139

Brandon Wu 68-71_139

Jared Wolfe 71-68_139

Jerry Kelly 69-71_140

Rikuya Hoshino 70-70_140

Curtis Thompson 72-68_140

Brendan Steele 69-71_140

Adam Schenk 70-70_140

Dawie van der Walt 70-70_140

Peter Malnati 73-68_141

John Huh 71-70_141

Bo Hoag 71-70_141

Seth Reeves 68-73_141

Parker McLachlin 71-70_141

Jim Herman 73-68_141

Richy Werenski 68-73_141

Taylor Pendrith 71-70_141

Beau Hossler 67-75_142

David Skinns 72-70_142

Lee Hodges 69-73_142

Garrett Okamura 68-74_142

Martin Trainer 68-74_142

Kelly Kraft 69-73_142

Kevin Carll 70-72_142

Max McGreevy 74-69_143

Michael Gligic 72-71_143

Koichiro Ishika 72-71_143

BJ Doucett 71-75_146

Jared Sawada 73-75_148

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.