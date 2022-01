NCAA FBS Individual Receptions Per Game

Receptions Per Game G Ct ReYd Ct Pg D.London, Southern Cal 8 88 1084 11.0 J.Sterns, W. Kentucky 14 150…

Receptions Per Game

G Ct ReYd Ct Pg D.London, Southern Cal 8 88 1084 11.0 J.Sterns, W. Kentucky 14 150 1902 10.7 D.Bell, Purdue 11 93 1286 8.5 M.Polk, Mississippi St. 13 105 1046 8.1 W.Robinson, Kentucky 13 104 1334 8.0 S.Moore, W. Michigan 12 94 1283 7.8 J.Downs, North Carolina 13 101 1335 7.8 J.Dotson, Penn St. 12 91 1182 7.6 T.McBride, Colorado St. 12 90 1121 7.5 H.Beydoun, E. Michigan 13 97 1013 7.5 J.Metchie, Alabama 13 96 1142 7.4 J.Smith-Njigba, Ohio St. 13 95 1606 7.3 D.Thompkins, Utah St. 14 102 1704 7.3 R.Doubs, Nevada 11 80 1109 7.3 J.Addison, Pittsburgh 14 100 1593 7.1 S.Berryhill, Arizona 12 84 760 7.0 J.Tolbert, South Alabama 12 82 1474 6.8 C.Rambo, Miami 12 79 1172 6.6 J.Cropper, Fresno St. 13 85 899 6.5 K.Thompson, Virginia 12 78 990 6.5 R.O’Keefe, UCF 13 84 812 6.5 N.Dell, Houston 14 90 1329 6.4 K.Shakir, Boise St. 12 77 1117 6.4 T.Knue, E. Michigan 5 32 342 6.4 X.Hutchinson, Iowa St. 13 83 987 6.4 J.Marks, Mississippi St. 13 83 502 6.4 G.Wilson, Ohio St. 11 70 1058 6.4 K.Boutte, LSU 6 38 509 6.3 J.Johnson, Tulsa 13 82 1087 6.3 D.Drummond, Mississippi 12 75 1023 6.2 Z.Franklin, UTSA 13 81 1027 6.2 M.Tinsley, W. Kentucky 14 87 1402 6.2 C.Austin, Memphis 12 74 1149 6.2 J.Bobo, Duke 12 74 794 6.2 B.Kemp, Virginia 12 74 725 6.2 T.Martin, Oklahoma St. 13 80 1046 6.2 C.Gammage, Marshall 13 78 869 6.0 S.Harris, Louisiana Tech 12 71 756 5.9 M.Mayer, Notre Dame 12 71 840 5.9 D.Cephas, Kent St. 14 82 1240 5.9 T.Harris, Washington St. 13 76 814 5.8 J.Sorenson, Miami (Ohio) 13 76 1406 5.8 C.Turner, Nevada 11 62 677 5.6 Z.Kuntz, Old Dominion 13 73 692 5.6 C.Turner, Hawaii 13 73 876 5.6 D.Demus, Maryland 5 28 507 5.6 T.Johnson, Troy 12 67 735 5.6 T.Snead, East Carolina 12 67 860 5.6 J.Hall, Ball St. 11 61 613 5.5 T.Burks, Arkansas 12 66 1104 5.5 J.Roberson, Wake Forest 13 71 1078 5.5 C.Olave, Ohio St. 12 65 936 5.4 L.Wester, FAU 12 65 702 5.4 K.Philips, UCLA 11 59 739 5.4 J.Williams, Alabama 14 75 1507 5.4 T. Harris, Syracuse 3 16 171 5.3 A.Osborne, Bowling Green 12 64 546 5.3 R.Rice, SMU 12 64 670 5.3 Q.Williams, Buffalo 12 64 835 5.3 J. Cowing, UTEP 13 69 1354 5.3 J.Jackson, Ball St. 13 69 829 5.3 K. Mumpfield, Akron 12 63 751 5.2 M.Corley, W. Kentucky 14 73 691 5.2 G.Dubose, Charlotte 12 62 892 5.2 C.Kolar, Iowa St. 12 62 756 5.2 X.Worthy, Texas 12 62 981 5.2 J.Bailey, Rice 11 56 714 5.1 M.Mathison, Akron 11 56 706 5.1 J.Heiligh, Coastal Carolina 13 66 1128 5.1 C.Jackson, Washington St. 13 66 987 5.1 J.Cephus, UTSA 14 71 803 5.1 E.Emezie, NC State 12 60 802 5.0 D.Johnson, Mississippi St. 13 65 422 5.0 R.Jones, Temple 8 40 476 5.0 B.Melton, Rutgers 11 55 618 5.0 D.Drummond, E. Michigan 13 64 704 4.9 C.Tillman, Tennessee 13 64 1081 4.9 P.Washington, Penn St. 13 64 820 4.9 K.Lassiter, Kansas 12 59 653 4.9 C.Rucker, Arkansas St. 12 59 826 4.9 D.Gray, SMU 10 49 803 4.9 T.Richie, N. Illinois 9 44 540 4.9 D.Wright, Colorado St. 9 44 554 4.9 W.Wright, West Virginia 13 63 688 4.8 V.Tucker, Charlotte 10 48 623 4.8 R.Jarrett, Maryland 13 62 829 4.8 A.Jennings, Old Dominion 13 62 1066 4.8 V.Jones, Tennessee 13 62 807 4.8 A.Perry, Wake Forest 13 62 1166 4.8 K.Pimpleton, Cent. Michigan 13 62 959 4.8 M.Harley, Miami 12 57 543 4.8 C.Pierce, Vanderbilt 12 57 654 4.8 D.Wicks, Virginia 12 57 1203 4.8 M.Wilson, Stanford 4 19 185 4.8 M.Wright, Purdue 12 57 732 4.8 T.Horton, Nevada 11 52 659 4.7 T.Hunt, Arkansas St. 11 52 758 4.7 J.Ross, Clemson 10 47 524 4.7 C.Sutton, Appalachian St. 13 61 904 4.7 J.Calhoun, Duke 12 56 718 4.7 M.Stovall, Nevada 12 56 643 4.7 N.Pau’u, BYU 10 46 526 4.6 R.Odunze, Washington 9 41 415 4.6 C.Tucker, N. Illinois 9 41 575 4.6 I.Likely, Coastal Carolina 13 59 912 4.5 J.Reed, Michigan St. 13 59 1026 4.5 T.Badie, Missouri 12 54 330 4.5 D.Gicinto, New Mexico St. 2 9 95 4.5 E.Higgins, Stanford 10 45 500 4.5 T.Washington, Southern Cal 12 54 602 4.5 R.Burns, North Texas 13 58 802 4.5 T.Thornton, Baylor 14 62 948 4.4 J.Wayne, South Alabama 12 53 630 4.4 G.Bryant, Southern Cal 10 44 579 4.4 E.Ezukanma, Texas Tech 11 48 705 4.4 J.Sullivan, Cent. Michigan 11 48 672 4.4 D.Douglas, Liberty 12 52 706 4.3 T.Hennigan, Appalachian St. 14 60 823 4.3 S.Cobbs, Boise St. 8 34 421 4.2 R.Roberson, SMU 12 51 625 4.2 T.Thomas, NC State 12 51 596 4.2 J.Walley, Mississippi St. 13 55 628 4.2 K.Williams, UNLV 10 42 601 4.2 S.Robinson, Northwestern 11 46 625 4.2 B.Singleton, FIU 11 46 847 4.2 J.Matthews, San Diego St. 14 58 657 4.1 J.Nailor, Michigan St. 9 37 695 4.1 J.Ali, Kentucky 10 41 601 4.1 Y.Ali, Middle Tennessee 11 45 472 4.1 P.Durham, Purdue 11 45 467 4.1 J.Wyatt, New Mexico St. 12 49 629 4.1 J.Anthrop, Purdue 13 53 570 4.1 B.Bowling, Utah St. 14 56 835 4.0 D.Deveney, Georgia Tech 1 4 16 4.0 S.Dykes, Memphis 12 48 657 4.0 M.Hippenhammer, Miami (Ohio) 12 48 786 4.0 J.Kelly, Fresno St. 13 52 778 4.0 C.Okonkwo, Maryland 13 52 447 4.0 C.Ross, Uconn 2 8 60 4.0 A.Williams, Mississippi St. 13 52 617 4.0 J.Woods, Virginia 11 44 598 4.0 N.Johnson, Kent St. 14 55 626 3.9 J.Santana, Tulsa 13 51 689 3.9 D.Deese, San Jose St. 12 47 730 3.9 J. Hall, W. Michigan 12 47 756 3.9 A.Smith, Texas A&M 12 47 509 3.9 D.Vaughn, Kansas St. 12 47 471 3.9 I.Williams, Illinois 12 47 525 3.9 W.Sheppard, Vanderbilt 11 43 577 3.9 R.White, Arizona St. 11 43 456 3.9 B.Yurosek, Stanford 11 43 658 3.9 J.McMillan, Washington 10 39 470 3.9 A. Pitre, Rice 8 31 494 3.9 J.Garrett, UTEP 13 50 685 3.8 J.Brownlee, Southern Miss. 12 46 643 3.8 T.Fryfogle, Indiana 12 46 512 3.8 S.Jenkins, UNLV 12 46 694 3.8 S.Toure, Nebraska 12 46 898 3.8 B.Kirtz, Northwestern 5 19 203 3.8 B.Tremayne, Stanford 5 19 240 3.8 B.Bowers, Georgia 14 53 856 3.8 S.LaPorta, Iowa 14 53 670 3.8 G.Romney, BYU 9 34 594 3.8 M.Ford, Louisville 13 49 550 3.8 Y.Tyler, Ball St. 13 49 487 3.8 T. Chambers, FIU 12 45 1083 3.8 P.Hendershot, Indiana 12 45 537 3.8 J.Knight, Louisiana-Monroe 12 45 588 3.8 J.Marshall, Middle Tennessee 12 45 510 3.8 M.Washington, Northwestern 12 45 587 3.8 C.Sims, Bowling Green 11 41 418 3.7 D.Clark, UTSA 14 52 755 3.7 B.Covey, Utah 14 52 514 3.7 A.Pierce, Cincinnati 14 52 884 3.7 M.Williams, Appalachian St. 14 52 819 3.7 K.McGowan, Georgia Tech 10 37 467 3.7 K.Austin, Notre Dame 13 48 888 3.7 R.Pearsall, Arizona St. 13 48 580 3.7 Z.Flowers, Boston College 12 44 746 3.7 K.Hudson, Auburn 12 44 580 3.7 Q.Johnston, TCU 9 33 634 3.7 T.Robinson, Virginia Tech 12 44 559 3.7 T.Rudolph, N. Illinois 14 51 892 3.6 K.Crawford, California 11 40 513 3.6 T.Turner, Virginia Tech 11 40 675 3.6 J.Wayne, Pittsburgh 13 47 658 3.6 I.Garcia-Castaneda, New Mexico St. 10 36 562 3.6 D.Singer, Arizona 5 18 301 3.6 J.Bech, LSU 12 43 489 3.6 P.Nacua, BYU 12 43 805 3.6 B.Kuithe, Utah 14 50 611 3.6 B.Presley, Oklahoma St. 14 50 619 3.6 J.Ferguson, Wisconsin 13 46 450 3.5 N. Mardner, Hawaii 13 46 913 3.5 G.Dulcich, UCLA 12 42 725 3.5 B.Ford-Wheaton, West Virginia 12 42 575 3.5 J.Lane, Middle Tennessee 12 42 466 3.5 M.Logan-Green, New Mexico 4 14 155 3.5 C.Otton, Washington 8 28 250 3.5 J.Ruiz, Buffalo 2 7 109 3.5

