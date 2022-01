LPGA Hilton Grand Tournament of Champions Par Scores

Thursday At Lake Nona Golf and Country Club Orlando, Fla. Purse: $1.5 million Yardage: 6,617; Par: 72 First Round Gaby…

Thursday At Lake Nona Golf and Country Club Orlando, Fla. Purse: $1.5 million Yardage: 6,617; Par: 72 First Round

Gaby Lopez 33-34_67 -5

Danielle Kang 33-35_68 -4

Ryann O’Toole 34-34_68 -4

Nelly Korda 35-33_68 -4

Yuka Saso 35-33_68 -4

Pajaree Anannarukarn 35-34_69 -3

Brooke M. Henderson 35-34_69 -3

Jessica Korda 34-35_69 -3

Stacy Lewis 37-33_70 -2

Madelene Sagstrom 34-36_70 -2

Patty Tavatanakit 35-35_70 -2

Celine Boutier 33-37_70 -2

Georgia Hall 34-36_70 -2

Nasa Hataoka 34-37_71 -1

Lydia Ko 38-33_71 -1

Michelle Wie West 37-34_71 -1

Inbee Park 35-36_71 -1

Ally Ewing 35-36_71 -1

Angela Stanford 36-36_72 E

Sophia Popov 35-37_72 E

Matilda Castren 38-35_73 +1

Mel Reid 36-37_73 +1

A Lim Kim 37-37_74 +2

Ariya Jutanugarn 39-35_74 +2

Austin Ernst 39-35_74 +2

Moriya Jutanugarn 37-38_75 +3

Hee Young Park 41-35_76 +4

Anna Nordqvist 36-40_76 +4

Mirim Lee 41-36_37 +5

