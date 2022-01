Korn Ferry Tour Bahamas Great Exuma Classic Par Scores

Tuesday At Sandals Emerald Bay Great Exuma, Bahamas Purse: $750,000 Yardage: 7,001; Par: 72 Third Round Corey Shaun 70-72-64_206 -10 Carl…

Corey Shaun 70-72-64_206 -10

Carl Yuan 71-70-66_207 -9

Clay Feagler 69-70-68_207 -9

Paul Haley II 74-67-67_208 -8

Akshay Bhatia 69-72-68_209 -7

Scott Brown 73-68-68_209 -7

Marcelo Rozo 73-67-69_209 -7

Kyle Reifers 72-68-69_209 -7

Harry Hall 68-69-72_209 -7

Chris Baker 70-67-72_209 -7

Matt McCarty 71-71-68_210 -6

Grant Hirschman 73-67-70_210 -6

Tom Lewis 70-71-70_211 -5

Evan Harmeling 68-72-71_211 -5

Michael Gellerman 75-69-68_212 -4

MJ Daffue 74-69-69_212 -4

Eric Cole 77-68-67_212 -4

Joey Garber 70-71-71_212 -4

Tano Goya 70-70-72_212 -4

Ben Taylor 73-73-66_212 -4

Erik Barnes 72-72-69_213 -3

Brandon Matthews 72-72-69_213 -3

Roberto Díaz 70-73-70_213 -3

Justin Suh 74-71-68_213 -3

Alex Chiarella 73-72-68_213 -3

Ben Griffin 72-74-67_213 -3

Charlie Saxon 71-69-73_213 -3

Will Gordon 76-70-67_213 -3

Brandon Harkins 73-71-70_214 -2

Kyle Wilshire 72-71-71_214 -2

Dawson Armstrong 72-72-70_214 -2

T.J. Vogel 72-72-70_214 -2

A.J. Crouch 73-70-71_214 -2

Harrison Endycott 72-70-72_214 -2

Brandon Crick 70-72-72_214 -2

J.J. Grey 75-67-72_214 -2

Fabián Gómez 69-70-75_214 -2

MJ Maguire 70-73-72_215 -1

John VanDerLaan 74-69-72_215 -1

Ryan McCormick 73-72-70_215 -1

Brett White 72-69-74_215 -1

Aaron Baddeley 71-70-74_215 -1

Nick Voke 76-70-69_215 -1

Dan McCarthy 75-71-69_215 -1

Xinjun Zhang 68-70-77_215 -1

Patrick Newcomb 73-72-71_216 E

John Augenstein 73-72-71_216 E

Rob Oppenheim 73-68-75_216 E

Nicolas Echavarria 74-72-70_216 E

Seonghyeon Kim 75-71-70_216 E

Rafael Campos 76-69-72_217 +1

Trevor Werbylo 72-73-72_217 +1

Mac Meissner 75-71-71_217 +1

John Chin 73-71-74_218 +2

David Kocher 73-71-74_218 +2

Ryan Blaum 75-68-75_218 +2

Ollie Schniederjans 74-71-73_218 +2

Erik Compton 73-72-73_218 +2

Trevor Cone 73-72-73_218 +2

Zecheng Dou 70-74-75_219 +3

Kris Ventura 70-74-75_219 +3

Brad Brunner 75-71-74_220 +4

Theo Humphrey 75-70-76_221 +5

Tyson Alexander 74-72-76_222 +6

Mark Blakefield 71-75-76_222 +6

Alexandre Rocha 74-72-77_223 +7

Tom Lovelady 76-70-79_225 +9

