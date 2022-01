Korn Ferry Tour Bahamas Great Abaco Classic Scores

Wednesday At Abaco Club Winding Bay, Bahamas Purse: $750,000 Yardage: 7,141; Par: 72 x-won playoff on first hole Final Round…

Wednesday At Abaco Club Winding Bay, Bahamas Purse: $750,000 Yardage: 7,141; Par: 72 x-won playoff on first hole Final Round

x-Brandon Harkins (500), $135,000 69-65-68-68_270

Zecheng Dou (300), $67,500 69-66-66-69_270

Seonghyeon Kim (190), $45,000 71-65-70-66_272

Kevin Roy (115), $29,375 68-69-68-70_275

Tain Lee (115), $29,375 71-66-68-70_275

Erik Barnes (115), $29,375 72-67-64-72_275

Trevor Werbylo (80), $20,723 69-69-70-68_276

Dawson Armstrong (80), $20,723 65-70-72-69_276

Kevin Dougherty (80), $20,723 69-71-67-69_276

Julián Etulain (80), $20,723 66-70-68-72_276

Eric Cole (80), $20,723 67-70-67-72_276

Ashton Van Horne (57), $14,063 67-70-73-67_277

Ben Griffin (57), $14,063 68-75-67-67_277

Vince India (57), $14,063 72-67-70-68_277

Vincent Norrman (57), $14,063 66-69-71-71_277

Davis Thompson (57), $14,063 65-69-71-72_277

John VanDerLaan (57), $14,063 70-67-67-73_277

Roberto Díaz (46), $10,153 70-69-71-68_278

Ryan Brehm (46), $10,153 70-71-68-69_278

Jeremy Paul (46), $10,153 66-70-72-70_278

José de Jesús Rodríguez (46), $10,153 67-71-70-70_278

Bo Hoag (37), $7,160 70-70-71-68_279

Brandon Matthews (37), $7,160 72-67-71-69_279

Shad Tuten (37), $7,160 71-70-69-69_279

A.J. Crouch (37), $7,160 73-68-67-71_279

Byeong Hun An (37), $7,160 72-66-69-72_279

Alvaro Ortiz (37), $7,160 65-67-71-76_279

Mac Meissner (28), $5,355 71-71-70-68_280

John Chin (28), $5,355 70-68-70-72_280

Corey Shaun (28), $5,355 65-71-71-73_280

MJ Maguire (28), $5,355 68-71-68-73_280

Alexandre Rocha (28), $5,355 68-67-71-74_280

Sam Saunders (22), $4,688 70-70-72-69_281

Ryan McCormick (22), $4,688 68-71-73-69_281

Clay Feagler (22), $4,688 72-67-68-74_281

Martin Flores (19), $4,163 72-71-68-71_282

Josh Teater (19), $4,163 69-71-70-72_282

Andrew Kozan (19), $4,163 71-69-68-74_282

Scott Brown (19), $4,163 72-66-69-75_282

Luis Gagne (14), $3,713 69-71-70-73_283

Tyson Alexander (14), $3,713 69-72-68-74_283

Patrick Newcomb (14), $3,713 71-71-70-71_283

Corey Pereira (14), $3,713 71-70-73-69_283

Dan McCarthy (14), $3,713 70-72-73-68_283

Ben Taylor (11), $3,450 71-70-70-73_284

Kyle Reifers (11), $3,450 72-71-72-69_284

Theo Humphrey (9), $3,319 69-70-73-73_285

Will Gordon (9), $3,319 69-73-70-73_285

Chase Parker (9), $3,319 73-70-70-72_285

Tano Goya (9), $3,319 72-70-72-71_285

Sangmoon Bae (7), $3,175 68-70-72-76_286

Braden Thornberry (7), $3,175 71-71-69-75_286

Fabián Gómez (7), $3,175 70-73-65-78_286

Max Greyserman (7), $3,175 69-70-74-73_286

Matt McCarty (7), $3,175 68-69-76-73_286

Tag Ridings (7), $3,175 72-71-72-71_286

Anders Albertson (5), $3,098 70-72-67-78_287

Stuart Macdonald (5), $3,098 70-71-71-75_287

Grayson Murray (5), $3,098 69-73-73-72_287

David Kocher (5), $3,098 68-73-76-70_287

Harry Hall (4), $3,030 67-72-72-77_288

Michael Feagles (4), $3,030 70-71-72-75_288

Ryan Blaum (4), $3,030 70-68-75-75_288

Tripp Kinney (4), $3,030 72-71-71-74_288

Mark Anguiano (4), $3,030 71-72-71-74_288

George Cunningham (4), $2,978 68-71-75-75_289

Joey Garber (4), $2,978 70-69-75-75_289

John Augenstein (3), $2,955 71-70-73-76_290

Thomas Rosenmueller (3), $2,933 70-73-70-78_291

Steven Fisk (3), $2,933 67-76-73-75_291

Evan Harmeling (3), $2,910 72-69-75-76_292

Jimmy Stanger (3), $2,880 72-71-73-77_293

Trevor Cone (3), $2,880 72-70-75-76_293

Brandon Crick (3), $2,880 69-74-75-75_293

Garett Reband (3), $2,850 71-72-72-81_296

Kyle Westmoreland (2), $2,835 68-72-80-79_299

