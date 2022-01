El Salvador-US Summary

At Columbus, Ohio El Salvador 0 0—0 United States 0 1—1 First half_None. Second half_1, United States, ARobinson 2 (Ferreira),…

At Columbus, Ohio El Salvador 0 0—0 United States 0 1—1

First half_None.

Second half_1, United States, ARobinson 2 (Ferreira), 52nd minute

Yellow cards_. Red cards_None.

Referee_Bryan López, Guatemala. Linesmen_Humberto Panjoj, Guatemala; Juan Tipaz, Guatemala. Fourth official_Sergio Reyna, Guatemala. VAR_Adonai Escobedo, Mexico AVAR_Tatiana Guzman, Nicaragua.

A_20,000.

Lineups

El Salvador_Mario González; Bryan Tamacas, Eduardo Vigil, Roberto Domínguez, Alexander Larin (Nelson Blanco, 72nd); Bryan Landaverde (Narciso Orellana, 72nd), Darwin Cerén (Joaquín Rivas, 83rd), Alex Roldan; Jairo Henríquez, Christian Gil (Nelson Bonilla, 58th), Enrico Hernández (Eric Calvillo, 58th)

United States_Matt Turner; Sergiño Dest, Chris Richards, Walker Zimmerman, Antonee Robinson; Tyler Adams, Weston McKennie, Yunus Musah (Kellyn Acosta, 89th); Tim Weah (Jordan Morris, 73rd), Christian Pulisic (Brenden Aaronson, 65th), Jesús Ferreira (Gyasi Zardes, 72nd)

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.