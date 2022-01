DP World Tour HSBC Championship Par Scores

Sunday At Yas Links Abu Dubai, United Arab Emirates Purse: $8 million Yardage: 7,425; Par: 72 a-amateur Final Round Thomas…

Sunday At Yas Links Abu Dubai, United Arab Emirates Purse: $8 million Yardage: 7,425; Par: 72 a-amateur Final Round

Thomas Pieters, Belgium 65-74-67-72_278 -10

Rafa Cabrera Bello, Spain 69-71-69-70_279 -9

Shubhankar Sharma, India 70-71-67-71_279 -9

Victor Dubuisson, France 70-72-69-69_280 -8

Viktor Hovland, Norway 64-74-70-72_280 -8

Tyrrell Hatton, England 66-77-71-67_281 -7

James Morrison, England 66-71-72-72_281 -7

Ian Poulter, England 66-72-71-72_281 -7

Jeff Winther, Denmark 71-69-71-70_281 -7

Scott Jamieson, Scotland 63-74-68-77_282 -6

Adam Scott, Australia 70-72-68-72_282 -6

Sam Horsfield, England 74-70-68-71_283 -5

Romain Langasque, France 72-73-67-71_283 -5

Shane Lowry, Ireland 67-72-67-77_283 -5

Rory Mcilroy, Northern Ireland 72-75-67-69_283 -5

Jordan Smith, England 71-72-71-69_283 -5

Erik Van Rooyen, South Africa 69-71-73-70_283 -5

Bernd Wiesberger, Austria 69-77-67-70_283 -5

Ashun Wu, China 69-75-72-67_283 -5

Adri Arnaus, Spain 71-76-72-65_284 -4

Alexander Bjork, Sweden 68-71-72-73_284 -4

Padraig Harrington, Ireland 73-71-68-72_284 -4

Rasmus Hojgaard, Denmark 71-76-68-69_284 -4

Lee Westwood, England 71-74-70-69_284 -4

Julien Brun, France 69-69-77-70_285 -3

Dean Burmester, South Africa 71-75-70-69_285 -3

Justin Harding, South Africa 69-72-70-74_285 -3

Takumi Kanaya, England 66-73-75-71_285 -3

Mikko Korhonen, Finland 69-77-68-71_285 -3

Pablo Larrazabal, Spain 70-71-72-72_285 -3

Wade Ormsby, Austria 73-72-69-71_285 -3

Andrea Pavan, Italy 69-72-69-75_285 -3

Richie Ramsay, Scotland 71-76-68-70_285 -3

Callum Shinkwin, England 71-75-72-67_285 -3

Daniel Gavins, England 69-74-70-73_286 -2

Min Woo Lee, Australia 71-76-72-67_286 -2

Robert Rock, England 68-75-68-75_286 -2

Dale Whitnell, England 68-74-72-72_286 -2

Ewen Ferguson, Scotland 71-74-73-69_287 -1

Charl Schwartzel, South Africa 67-76-68-76_287 -1

Henrik Stenson, Sweden 72-75-75-65_287 -1

Nacho Elvira, Spain 69-74-75-70_288 E

Marcus Helligkilde, Denmark 69-75-72-72_288 E

Soren Kjeldsen, Denmark 70-74-70-74_288 E

Thorbjørn Olesen, Denmark 71-74-74-69_288 E

Jack Singh Brar, England 70-76-72-70_288 E

Matthew Southgate, England 70-73-71-77_289 E

Kristoffer Broberg, Sweden 69-74-69-72_289 +1

Jorge Campillo, Spain 74-72-71-70_288 +1

Jamie Donaldson, Wales 74-69-70-76_289 +1

Tommy Fleetwood, England 68-76-74-71_289 +1

Justin Walters, South Africa 74-71-71-73_289 +1

Thomas Detry, Belgium 67-76-72-75_290 +2

Ricardo Gouveia, Portugal 73-72-70-75_290 +2

David Horsey, England 70-75-73-72_290 +2

Daan Huizing, Netherlands 71-76-72-71_290 +2

Connor Syme, Scotland 70-77-74-69_290 +2

Thomas Bjorn, Denmark 70-72-73-76_291 +3

a-Josh Hill, England 71-76-69-75_291 +3

Victor Perez, France 66-74-73-78_291 +3

Ryan Fox, New Zealand 72-74-70-76_292 +4

Joachim B. Hansen, Denmark 70-77-69-77_293 +5

Matthew Jordan, England 70-74-74-75_293 +5

Collin Morikawa, United States 73-74-71-75_293 +5

Masahiro Kawamura, Japan 71-76-75-72_294 +6

Maximilian Kieffer, Germany 75-72-74-73_294 +6

David Law, Scotland 69-75-72-78_294 +6

Santiago Tarrio Ben, Spain 70-75-75-75_295 +7

Daniel Van Tonder, South Africa 71-75-72-77_295 +7

Matt Wallace, England 72-75-72-76_295 +7

Fabrizio Zanotti, Paraguay 71-76-70-79_296 +8

Chris Paisley, England 73-74-77-73_297 +9

Brandon Stone, South Africa 74-72-74-77_297 +9

Sami Valimaki, Finland 69-75-76-77_297 +9

Marcus Kinhult, Sweden 68-78-74-79_29 +11

