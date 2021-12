LPGA Q-Series Qualifying Par Scores

Thursday At Highland Oaks (Highlands-Marshwood Courses) Dothan, Ala. Purse: $150.000 Yardage: 6,685; Par: 72 Fifth Round Suspended Linnea Johansson 67-67-75-70-65_344 -14…

Linnea Johansson 67-67-75-70-65_344 -14

Dewi Weber 71-68-70-69-66_344 -14

Katelyn Dambaugh 70-69-73-68-67_347 -11

Hinako Shibuno 73-72-66-69-67_347 -11

Jennifer Chang 70-70-70-69-68_347 -11

Janie Jackson 68-68-74-69-68_347 -11

Kelly Tan 71-66-73-67-70_347 -11

a-Yu-Chiang Hou 69-72-68-72-67_348 -10

Gemma Dryburgh 72-68-72-65-71_348 -10

Emily Kristine Pedersen 65-70-73-72-69_349 -9

Haylee Rae Harford 68-69-70-73-69_349 -9

Bianca Pagdanganan 75-69-66-69-70_349 -9

Weiwei Zhang 69-70-70-70-70_349 -9

Ruoning Yin 69-69-74-73-65_350 -8

Karis Anne Davidson 68-71-69-69-73_350 -8

Kaitlyn Papp 70-67-70-70-73_350 -8

Yaeeun Hong 68-71-67-71-73_350 -8

Caroline Inglis 69-69-69-74-70_351 -7

Isi Gabsa 69-71-68-70-73_351 -7

Katie Yoo 69-70-68-71-73_351 -7

a-Gina Kim 70-72-71-73-66_352 -6

Frida Kinhult 68-73-70-75-66_352 -6

Tristyn Nowlin 71-73-69-72-67_352 -6

Kiira Riihijarvi 69-71-70-71-71_352 -6

Alana Uriell 70-70-68-74-71_353 -5

Nicole Broch Estrup 73-69-71-68-72_353 -5

Sarah Jane Smith 70-73-67-70-73_353 -5

Liz Nagel 73-73-68-72-68_354 -4

Lauren Hartlage 72-72-70-72-68_354 -4

a-Brooke Matthews 71-73-70-70-70_354 -4

Meghan MacLaren 73-74-68-68-71_354 -4

Lauren Kim 73-66-73-71-71_354 -4

Jessica Peng 71-71-72-68-72_354 -4

Anne van Dam 70-69-73-70-72_354 -4

a-Yu-Sang Hou 71-72-72-66-73_354 -4

Selena Costabile 67-69-69-71-78_354 -4

Mariah Stackhouse 70-72-75-69-69_355 -3

Linn Grant 70-74-72-68-71_355 -3

Agathe Laisne 71-70-72-71-71_355 -3

Sanna Nuutinen 72-67-72-72-72_355 -3

Sophie Hausmann 69-69-70-74-73_355 -3

a-Beatrice Wallin 71-71-74-71-69_356 -2

Ching Huang 70-71-73-67-75_356 -2

Savannah Vilaubi 71-75-71-70-70_357 -1

Lindy Duncan 72-71-74-70-70_357 -1

Min-G Kim 78-69-68-72-70_357 -1

Kristy McPherson 68-73-70-74-72_357 -1

Kristen Gillman 72-71-70-71-73_357 -1

Klara Spilkova 73-74-68-72-71_358 E

Linnea Strom 77-67-70-72-72_358 E

Maddie Szeryk 68-71-72-74-73_358 E

Alejandra Llaneza 66-73-77-71-72_359 +1

Kum-Kang Park 74-69-70-73-73_359 +1

Milagros Chaves 74-67-69-76-73_359 +1

Sydnee Michaels 68-73-72-72-74_359 +1

Jing Yan 68-71-76-70-75_360 +2

Alena Sharp 72-73-69-72-75_361 +3

a-Karen Fredgaard 75-71-69-72-75_362 +4

Olivia Cowan 73-73-69-71-76_362 +4

Sofia Garcia 72-70-73-72-77_364 +6

Did Not Finish

Pauline Roussin-Bouchard

Na Rin An

Atthaya Thitikul

Hye-Jin Choi

Peiyun Chien

Allisen Corpuz

Ayaka Furue

Stephanie Kyriacou

Maddie McCrary

Dottie Ardina

Julie Aime

Pavarisa Yoktuan

Anita Uwadia

Kim Metraux

Leaderboard at time of suspension

SCORE THRU

Pauline Roussin-Bouchard -23 15

Na Rin An -22 15

Atthaya Thitikul -19 15

Hye-Jin Choi -19 15

Peiyun Chien -16 15

