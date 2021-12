Bosnia-Herzogovina-US Summary

At Carson, Calif. Bosnia-Herzegovina 0 0—0 United States 0 1—1 First half_None. Second half_1, United States, Bassett, 89th minute. Yellow…

At Carson, Calif. Bosnia-Herzegovina 0 0—0 United States 0 1—1

First half_None.

Second half_1, United States, Bassett, 89th minute.

Yellow cards_Zimmerman, US, 68th; Ferreira, US, 70th. Red cards_Begic, BH, 40th.

Referee_Keylor Herrera, Costa Rica. Linesmen_William Arriera, Costa Rica; Carlos Fernandez, Costa Rica.

A_11,044.

Lineups

Bosnia-Herzegovina_Nikola Cetkovic (Belmin Dizdarevic, 46th); Hrvoje Bariic, Numan Kurdic, Ajdin Nukic ( Mehmed Cosic, 78th), Aleksandar Vojnovic; Sulejman Krpic (Selmir Pidro, 46th), Josip Corluka (Marijan Cavar, 62nd), Andrej Ðokanovic (Haris Ovcina, 83rd), Amar Begic; Jovo Lukic (Saa Maksimovic, 83rd), Igor Savic

United States_Matt Turner; Brooks Lennon (Bryan Reynolds, 63rd), Walker Zimmerman, Henry Kessler, George Bello (Jonathan Gomez, 84th); Johnny Cardoso (Jackson Yueill, 63rd), Cristian Roldan, Kellyn Acosta; Jesús Ferreira (Cade Cowell, 78th), Ricardo Pepi (Gyasi Zardes, 62nd), Jordan Morris (Cole Bassett, 78th)

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.