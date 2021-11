Women’s College Basketball Scores

Saturday, Nov. 27 EAST Arizona St. 58, Fordham 43 Lehigh 69, Rider 44 Liberty 63, Navy 42 Vermont 79, Brown…

Saturday, Nov. 27

EAST

Arizona St. 58, Fordham 43

Lehigh 69, Rider 44

Liberty 63, Navy 42

Vermont 79, Brown 46

SOUTH

Delaware 72, Chicago St. 63

Jacksonville St. 75, SC State 43

North Carolina 58, Washington 37

Purdue 66, Florida St. 61

Southern Miss. 72, MVSU 53

Stetson 51, Saint Joseph’s 48

Virginia Tech 54, UT Martin 49

MIDWEST

Ark.-Pine Bluff 81, SE Missouri 63

DePaul 91, Vanderbilt 74

Kansas St. 70, Northwestern St. 36

LSU 66, Missouri St. 58

Middle Tennessee 62, Illinois 52

SOUTHWEST

Abilene Christian 66, UALR 61

Tulsa 69, Austin Peay 61

FAR WEST

BYU 58, West Virginia 57

S. Dakota St. 76, UCLA 66

___

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.