PGA Tour Champions Qualifying-Primm Valley Par Scores The Associated Press

Thursday At Primm Valley Golf and Country Club Nipton, Calif. Lake Course Yardage: 6,945; Par: 71 Third Round Brian Cooper 69-67-64_200 -13 Tom Kalinowski 66-68-68_202 -11 Mark Walker 66-68-69_203 -10 Eric Bogar 69-70-65_204 -9 Harry Rudolph 71-67-66_204 -9 Kevin Baker 71-65-69_205 -8 Joe Summerhays 69-66-70_205 -8 Ryan Dreyer 68-71-67_206 -7 Chad Sorensen 71-68-67_206 -7 Dave Cunningham 69-70-68_207 -6 Craig Bowden 70-68-69_207 -6 Bryan Hoops 71-65-71_207 -6 Tim Bogue 68-70-70_208 -5 David Berganio, Jr. 70-72-67_209 -4 Dick Mast 68-73-68_209 -4 Chris Hunsucker 68-70-71_209 -4 Robert Secrest 71-71-68_210 -3 Michael Crowley 69-72-69_210 -3 Eddie Fernandes 70-70-70_210 -3 Greg Bruckner 70-69-71_210 -3 Bob May 77-65-69_211 -2 Bobby Kalinowski 73-70-69_212 -1 Bob Niger 72-70-70_212 -1 Ben Walter 72-73-68_213 E Rick Garboski 72-72-69_213 E Stephen Mondshine 71-71-71_213 E Paul Holtby 67-71-75_213 E Chris Gum 71-72-71_214 +1 John Balfanz 67-72-75_214 +1 Kendal Yonomoto 68-77-70_215 +2 Matthew Blackey 75-69-71_215 +2 Craig Kanada 70-73-73_216 +3 John Urquhart 73-74-70_217 +4 Christian Bennett 68-76-73_217 +4 Rob West 76-71-70_217 +4 Brian Bane 70-74-74_218 +5 Steve Jurgensen 75-72-71_218 +5 Dane Staton 75-72-71_218 +5 Edward Tischler 72-71-75_218 +5 Kent Fukushima 75-70-75_220 +7 Christopher Woods 75-71-74_220 +7 Steve Blake 75-71-74_220 +7 Jae Suh 74-75-73_222 +9 Michael Browning 77-73-72_222 +9 Matt Mankin 71-76-77_224 +11 Carey Hodsden 73-75-76_224 +11 Patrick Sheehan 74-74-76_224 +11 Ony Velez 77-75-72_224 +11 Chris Bragg 79-77-69_225 +12 Eric Rustand 74-73-79_226 +13 Klas Tenmark 81-72-73_226 +13 Sal Gaytan 77-77-73_227 +14 Carlo Grever 77-77-73_227 +14 Michael Tidik 76-76-76_228 +15 Fred Mills 75-79-75_229 +16 Stephen Laub 75-76-80_231 +18 Randy Jewell 73-81-77_231 +18 Ricky Haag 82-79-72_233 +20 Brian Carlson 80-74-80_234 +21 Jayson Ray 76-74-85_235 +22 Pomp Braswell II 78-78-80_236 +23 Stephan Kleemeyer 76-81-80_237 +24 Brett Thomas 82-78-79_239 +26 Charles Manhard 80-82-77_239 +26 Willie Toney 79-76-87_242 +29 James Connolly 80-82-83_245 +32 Kelly Todd 91-81-76_248 +35 Victor Hudson 90-81-81_252 +39 Nick Morgan 84-89-79_252 +39