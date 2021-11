NCAA FBS Team Total Offense

Total Offense G Plays Yds Yds Pg Ohio St. 11 771 6155 559.5 Pittsburgh 11 870 5819 529.0 W. Kentucky…

Total Offense

G Plays Yds Yds Pg Ohio St. 11 771 6155 559.5 Pittsburgh 11 870 5819 529.0 W. Kentucky 11 813 5816 528.7 Virginia 11 822 5696 517.8 Mississippi 11 851 5692 517.5 Alabama 11 800 5518 501.6 Coastal Carolina 11 705 5426 493.3 Wake Forest 11 837 5391 490.1 Marshall 11 805 5328 484.4 North Carolina 11 778 5312 482.9 Florida 11 767 5284 480.4 Kent St. 11 827 5212 473.8 SMU 11 807 5186 471.5 Fresno St. 11 808 5077 461.5 Tennessee 11 788 5067 460.6 Cent. Michigan 11 819 5057 459.7 Louisville 11 750 5050 459.1 Nebraska 11 767 5044 458.5 Utah St. 11 863 5032 457.5 BYU 11 737 5027 457.0 Mississippi St. 11 821 4975 452.3 Appalachian St. 11 783 4950 450.0 East Carolina 11 822 4938 448.9 W. Michigan 11 816 4930 448.2 Michigan 11 784 4927 447.9 Baylor 11 734 4923 447.5 Southern Cal 10 741 4456 445.6 TCU 11 718 4882 443.8 Arkansas 11 771 4866 442.4 Tulsa 11 792 4861 441.9 Oklahoma 11 698 4858 441.6 Miami 11 791 4856 441.5 North Texas 11 892 4851 441.0 UCLA 11 782 4849 440.8 Georgia 11 701 4840 440.0 UTSA 11 795 4836 439.6 Memphis 11 785 4827 438.8 N. Illinois 11 803 4827 438.8 Duke 11 865 4807 437.0 Oregon St. 11 742 4773 433.9 Utah 11 746 4767 433.4 Liberty 11 756 4758 432.5 Nevada 11 793 4747 431.5 Cincinnati 11 696 4722 429.3 Michigan St. 11 717 4720 429.1 Texas 11 735 4715 428.6 Iowa St. 11 744 4708 428.0 Oregon 11 751 4707 427.9 Auburn 11 766 4706 427.8 Maryland 11 800 4678 425.3 Kentucky 11 719 4662 423.8 Purdue 11 826 4641 421.9 Toledo 11 714 4639 421.7 Missouri 11 772 4629 420.8 NC State 11 755 4615 419.5 Oklahoma St. 11 820 4593 417.5 Buffalo 11 827 4589 417.2 Houston 11 769 4588 417.1 Air Force 11 815 4576 416.0 California 10 669 4147 414.7 Miami (Ohio) 11 719 4558 414.4 Colorado St. 11 830 4546 413.3 Texas Tech 11 700 4514 410.4 UCF 11 737 4511 410.1 Arizona St. 11 703 4510 410.0 Louisiana-Lafayette 11 751 4497 408.8 Notre Dame 11 743 4480 407.3 Army 10 689 4021 402.1 Texas A&M 11 724 4402 400.2 UTEP 11 728 4395 399.5 Hawaii 12 826 4775 397.9 FAU 11 756 4365 396.8 Charlotte 11 739 4359 396.3 E. Michigan 11 765 4345 395.0 Wisconsin 11 749 4297 390.6 UAB 11 671 4284 389.5 Arkansas St. 11 797 4278 388.9 Boise St. 11 793 4253 386.6 Ohio 11 695 4234 384.9 Georgia Tech 11 735 4232 384.7 Washington St. 11 716 4228 384.4 Georgia St. 11 766 4212 382.9 Florida St. 11 720 4205 382.3 Penn St. 11 801 4196 381.5 Tulane 11 744 4188 380.7 Old Dominion 11 809 4184 380.4 Louisiana Tech 11 750 4180 380.0 West Virginia 11 770 4161 378.3 Syracuse 11 724 4156 377.8 South Alabama 11 782 4073 370.3 LSU 11 766 4070 370.0 Minnesota 11 741 4049 368.1 Wyoming 11 711 4024 365.8 Boston College 11 742 4018 365.3 FIU 11 691 4016 365.1 Clemson 11 767 3990 362.7 Virginia Tech 11 717 3982 362.0 Kansas St. 11 637 3975 361.4 Rice 11 752 3927 357.0 Middle Tennessee 11 765 3910 355.5 Georgia Southern 11 741 3900 354.5 South Florida 11 767 3888 353.5 Arizona 11 796 3871 351.9 New Mexico St. 11 817 3827 347.9 Ball St. 11 738 3801 345.5 Texas State 11 775 3786 344.2 San Jose St. 11 686 3769 342.6 Troy 11 710 3712 337.5 Akron 11 717 3708 337.1 Washington 11 734 3681 334.6 South Carolina 11 699 3643 331.2 Northwestern 11 744 3627 329.7 Louisiana-Monroe 11 780 3616 328.7 San Diego St. 11 714 3587 326.1 Kansas 11 695 3554 323.1 UNLV 11 683 3533 321.2 Illinois 11 729 3498 318.0 Bowling Green 11 696 3462 314.7 Vanderbilt 11 756 3431 311.9 Rutgers 11 768 3425 311.4 Stanford 11 649 3406 309.6 Indiana 11 756 3289 299.0 Temple 11 672 3259 296.3 Iowa 11 716 3225 293.2 Umass 11 690 3191 290.1 Navy 10 664 2830 283.0 Colorado 11 652 2941 267.4 Uconn 11 718 2937 267.0 Southern Miss. 11 699 2751 250.1 New Mexico 11 658 2617 237.9

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.