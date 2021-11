NCAA FBS Team Total Defense

Total Defense G Plays Yds Yds Pg Wisconsin 9 509 1924 213.8 Georgia 9 549 2086 231.8 Oklahoma St. 9…

Total Defense

G Plays Yds Yds Pg Wisconsin 9 509 1924 213.8 Georgia 9 549 2086 231.8 Oklahoma St. 9 565 2493 277.0 Iowa St. 9 540 2539 282.1 Air Force 9 506 2567 285.2 Michigan 9 560 2683 298.1 Minnesota 9 526 2690 298.9 San Diego St. 9 626 2701 300.1 Houston 9 558 2706 300.7 Iowa 9 630 2735 303.9 Alabama 9 567 2745 305.0 Cincinnati 9 645 2801 311.2 Troy 9 585 2846 316.2 Liberty 10 660 3166 316.6 Syracuse 9 596 2851 316.8 Texas A&M 9 623 2860 317.8 South Alabama 9 581 2874 319.3 Coastal Carolina 9 559 2881 320.1 NC State 9 591 2893 321.4 Mississippi St. 9 526 2899 322.1 Wyoming 9 606 2916 324.0 UTEP 9 575 2926 325.1 UAB 9 599 2932 325.8 W. Michigan 9 511 2955 328.3 Arizona St. 9 595 2959 328.8 Colorado St. 9 608 2964 329.3 Purdue 9 551 2968 329.8 Clemson 9 639 2990 332.2 Boston College 9 539 3004 333.8 Washington 9 607 3033 337.0 UTSA 9 580 3042 338.0 Kansas St. 9 565 3063 340.3 Army 8 436 2729 341.1 New Mexico 9 620 3094 343.8 Pittsburgh 9 607 3105 345.0 Toledo 9 632 3105 345.0 South Carolina 9 575 3109 345.4 Utah 9 615 3140 348.9 Kentucky 9 565 3145 349.4 Penn St. 9 680 3156 350.7 Arkansas 9 591 3161 351.2 Florida 9 586 3168 352.0 UCF 9 632 3173 352.6 Louisiana-Lafayette 9 589 3187 354.1 San Jose St. 10 715 3559 355.9 Arizona 9 572 3206 356.2 West Virginia 9 580 3206 356.2 Ohio St. 9 650 3207 356.3 Miami (Ohio) 9 581 3212 356.9 Navy 9 530 3213 357.0 Appalachian St. 9 594 3217 357.4 Fresno St. 10 688 3591 359.1 Auburn 9 634 3257 361.9 California 9 609 3263 362.6 Nebraska 10 715 3631 363.1 Old Dominion 9 616 3271 363.4 Baylor 9 609 3277 364.1 Southern Miss. 9 566 3280 364.4 Oregon 9 666 3308 367.6 Notre Dame 9 618 3344 371.6 Bowling Green 9 674 3380 375.6 Virginia Tech 9 610 3380 375.6 Oklahoma 9 593 3434 381.6 Indiana 9 620 3438 382.0 Rutgers 9 567 3458 384.2 Nevada 9 644 3469 385.4 Marshall 9 701 3472 385.8 FAU 9 620 3493 388.1 Florida St. 9 652 3499 388.8 Middle Tennessee 9 686 3500 388.9 Illinois 10 698 3899 389.9 BYU 10 683 3917 391.7 Temple 9 636 3530 392.2 Washington St. 9 630 3534 392.7 North Texas 9 614 3545 393.9 UCLA 9 618 3554 394.9 Tulsa 9 619 3558 395.3 Southern Cal 9 575 3569 396.6 East Carolina 9 625 3570 396.7 Boise St. 9 631 3575 397.2 LSU 9 634 3576 397.3 Memphis 9 675 3601 400.1 Ball St. 9 633 3610 401.1 Texas Tech 9 588 3623 402.6 Miami 9 651 3647 405.2 Oregon St. 9 633 3651 405.7 Louisville 9 633 3668 407.6 Maryland 9 631 3676 408.4 Colorado 9 615 3679 408.8 Cent. Michigan 9 613 3722 413.6 Buffalo 9 584 3725 413.9 Northwestern 9 647 3725 413.9 Rice 9 567 3736 415.1 SMU 9 639 3746 416.2 Tennessee 9 716 3762 418.0 North Carolina 9 632 3791 421.2 Stanford 9 624 3794 421.6 W. Kentucky 9 688 3806 422.9 Texas State 9 671 3811 423.4 Georgia St. 9 659 3813 423.7 E. Michigan 9 638 3818 424.2 Utah St. 9 629 3828 425.3 UNLV 9 623 3875 430.6 Mississippi 9 690 3894 432.7 Wake Forest 9 662 3918 435.3 Louisiana Tech 9 657 3937 437.4 Uconn 9 684 3937 437.4 TCU 9 567 3939 437.7 Hawaii 10 783 4377 437.7 Texas 9 637 3947 438.6 Georgia Tech 9 658 3985 442.8 Ohio 9 657 3985 442.8 Michigan St. 9 751 3991 443.4 Akron 9 574 4018 446.4 N. Illinois 9 599 4045 449.4 Charlotte 9 583 4050 450.0 Tulane 9 659 4085 453.9 Louisiana-Monroe 9 639 4106 456.2 Georgia Southern 9 618 4126 458.4 New Mexico St. 9 591 4153 461.4 Vanderbilt 9 629 4173 463.7 Virginia 9 641 4196 466.2 Missouri 9 633 4310 478.9 Kansas 9 591 4340 482.2 South Florida 9 619 4360 484.4 Umass 9 592 4406 489.6 FIU 9 685 4421 491.2 Duke 9 664 4426 491.8 Kent St. 9 710 4458 495.3 Arkansas St. 9 637 4935 548.3

