NCAA FBS Individual Punting

Punting

G Punts Avg C.Lewis, Oregon 8 1 71.0 M.Coghlin, Michigan St. 8 1 58.0 B.Amor, Penn St. 1 1 55.0 A.Bevelhimer, Miami (Ohio) 1 1 55.0 L.Larsen, East Carolina 1 1 55.0 B.Segovia, Maryland 1 1 55.0 A.Shahriari, FAU 8 1 55.0 A.Kent, Georgia Tech 1 1 54.0 J.Haggerty, W. Kentucky 7 16 52.7 M.Araiza, San Diego St. 8 51 52.2 E.Matthes, West Virginia 1 1 52.0 E.Nimrod, Utah St. 8 1 52.0 R.Stonehouse, Colorado St. 8 41 51.3 M.Turk, Oklahoma 7 16 51.2 B.Baringer, Michigan St. 8 36 50.1 C.Dicker, Texas 8 24 49.6 K.Ostendorp, Arizona 8 42 49.0 R.Rehkow, BYU 9 31 48.5 J.Stout, Penn St. 8 41 48.5 J.Watts, Colorado 8 46 48.3 M.Lawler, Bowling Green 9 1 48.0 R.Wright, Tulane 8 32 47.7 R.Porter, Washington 8 35 47.6 M.Hayball, FAU 8 37 47.5 C.Goodfellow, Kentucky 6 26 47.5 A.Korsak, Rutgers 8 42 47.5 L.Wilson, Tulsa 8 43 47.3 T.Heatherly, FIU 8 50 47.2 L.Loecher, Oregon St. 8 18 47.0 K.Loggins, Georgia St. 1 1 47.0 T.Zentner, Kansas St. 8 25 46.9 J.Julien, E. Michigan 8 31 46.6 T.Gill, NC State 8 43 46.6 T.Taylor, Iowa 8 50 46.6 J.Finn, Virginia 9 29 46.4 R.Byrns, Louisiana-Lafayette 8 31 46.4 M.Brown, Mississippi 8 23 46.3 O.Chapman, Auburn 8 28 46.1 G.Carlson, Boston College 8 36 46.0 C.Maynard, North Carolina 2 1 46.0 A.Pecorella, Maryland 8 18 45.9 J.Camarda, Georgia 8 24 45.9 A.Beck, Georgia Southern 8 42 45.9 I.Power, Baylor 7 27 45.9 N.Constantinou, Texas A&M 7 32 45.8 J.Crawshaw, Florida 8 26 45.7 J.Doyle, Memphis 8 28 45.6 A.McNamara, Texas Tech 8 24 45.5 C.Spangler, Maryland 7 16 45.4 B.Griffiths, Southern Cal 8 28 45.4 L.Wilkins, Houston 8 34 45.3 B.Kiernan, North Carolina 7 25 45.2 P.Wilson, Duke 8 42 45.2 B.Hayes, Illinois 9 51 45.1 G.Georgopoulos, Umass 8 46 45.1 J.Bramblett, Notre Dame 8 38 45.1 N.Barr-Mira, UCLA 9 1 45.0 B.Robbins, Michigan 7 24 45.0 K.Greenwell, UAB 8 36 44.9 A.Vujnovich, Wisconsin 8 39 44.9 T.Sumpter, West Virginia 7 29 44.8 W.Przystup, Nebraska 6 19 44.7 L.Hedley, Miami 8 38 44.6 K.Kroeger, South Carolina 8 38 44.6 M.Goodyear, Fresno St. 2 2 44.5 R.Mahlum, Oregon 1 2 44.5 W.Hart, San Jose St. 9 49 44.4 J.Sandy, TCU 8 27 44.4 C.Mendes, Rice 8 42 44.2 T.Snee, Oregon 6 24 44.2 L.Dean, UTSA 7 30 44.1 M.Hunt, Southern Miss. 8 53 44.0 R.Dadds, Arkansas St. 1 1 44.0 J.Diaz, Nevada 8 25 44.0 Z.Murphy, Wake Forest 2 2 44.0 C.Sutherland, Louisiana-Monroe 8 4 44.0 W. Whitehurst, Virginia 1 44.0 P.Moore, Virginia Tech 8 41 44.0 P.Brooks, Tennessee 7 32 44.0 Z.Harding, Army 5 18 43.9 W.Berry, Kentucky 3 8 43.9 D.Adams, Northwestern 8 38 43.7 A.Mastromanno, Florida St. 8 36 43.6 D.Shanahan, Georgia Tech 8 35 43.5 R.Hanson, Arkansas St. 8 46 43.5 K.Ulbrich, Middle Tennessee 8 43 43.4 W.Spiers, Clemson 8 43 43.3 K.Romenick, Akron 2 3 43.3 I.Mora, Wake Forest 8 23 43.3 E.Slike, Akron 8 34 43.3 J.Young, East Carolina 8 43 43.3 C.Maynard, Miami (Ohio) 2 4 43.2 B.Rodriguez, North Texas 8 36 43.2 C.Barajas, Louisiana Tech 8 39 43.2 A.Barry, Temple 8 37 43.2 H.Smith, Vanderbilt 9 59 43.1 M.Crawford, Minnesota 8 29 43.0 S.Kotsanlee, Utah St. 8 28 42.9 M.Vassett, Louisville 8 34 42.8 A.Atkins, LSU 8 37 42.8 N.Haberer, Washington St. 9 33 42.7 G.McKinniss, Missouri 8 33 42.7 M.Hayes, Georgia St. 8 40 42.7 M.Fletcher, Cincinnati 8 31 42.7 N.Mihalic, W. Michigan 8 30 42.6 R.Fawaz, Wyoming 8 37 42.5 J.Velazquez, Boise St. 8 34 42.4 L.Akers, UCLA 9 29 42.3 M.Naranjo, Bowling Green 9 45 42.2 D.McCormick, Louisiana-Monroe 8 47 42.1 A.Rodriguez, New Mexico 8 56 42.1 N.Snyder, Ball St. 8 34 42.1 M.Shipley, Hawaii 9 35 42.1 M.Ference, N. Illinois 8 30 42.0 A.Swanson, Clemson 1 2 42.0 J.Evans, Indiana 8 44 42.0 J.Mirco, Ohio St. 7 19 41.9 A.Alves, Liberty 6 15 41.9 J.Wieland, Ohio 8 16 41.8 L.Elzinga, Cent. Michigan 8 37 41.8 B.Flint, Toledo 8 40 41.8 J.Sheahan, California 8 33 41.7 A.Trafford, Mississippi St. 4 16 41.7 J.Brooks, South Alabama 8 35 41.6 K.Christodoulou, Pittsburgh 8 33 41.6 B.Rice, Charlotte 8 33 41.6 T.Hutton, Oklahoma St. 8 44 41.6 R.Sanborn, Stanford 8 38 41.6 C.Peasley, Utah 6 23 41.5 R.Bauer, Arkansas 8 33 41.5 J.McFadden, Uconn 9 39 41.4 L.Magliozzi, Troy 8 43 41.2 R.Riethman, Navy 7 28 41.2 C.Dunn, Iowa St. 6 18 41.2 R.LeFevre, Marshall 8 31 41.2 C.King, Fresno St. 9 39 41.1 E.Czaplicki, Arizona St. 8 25 41.1 A.Bengu, Louisiana Tech 1 1 41.0 J.Sloan, UTEP 8 38 41.0 M.Fraanje, SMU 5 9 40.9 B.Cropsey, Purdue 2 4 40.8 A.Osteen, UCF 8 41 40.7 J.Baltar, Buffalo 7 19 40.7 R.Vernon, Kansas 8 36 40.6 J.Carlson, New Mexico St. 8 47 40.6 K.Morgan, Tennessee 3 7 40.6 E.Finegan, Buffalo 3 9 40.3 T.Day, Mississippi St. 6 18 40.2 J.Wilson, Ohio 8 16 40.1 E.Silva, UNLV 8 36 40.1 A.Stokes, South Florida 7 36 40.0 E.Duane, Old Dominion 8 38 39.8 C.Bay, Air Force 1 4 39.8 C.Bein, Air Force 8 24 39.3 X.Subotsch, Appalachian St. 8 27 39.2 M.Morgan, Liberty 6 21 39.2 J.Rouly, Utah St. 1 1 39.0 B.Hall, SMU 8 18 38.9 J.Ansell, Purdue 8 34 38.8 J.Burnip, Alabama 8 21 38.8 S.O’Kelly, Texas State 8 38 38.5 D.Dzioban, Miami (Ohio) 8 32 38.4 L.Borrow, Ball St. 3 5 38.4 J.Williams, Syracuse 9 40 38.4 A.Mevis, Iowa St. 8 9 38.2 Z.Collins, Purdue 1 1 38.0 M.Dennis, Wake Forest 1 1 38.0 J.Smith, Kent St. 8 40 37.6 C.Ouverson, Coastal Carolina 7 20 37.6 D.Cerni, Nebraska 5 18 37.3 C.Butt, UNLV 2 7 37.0 M.O’Shaughnessy, Ohio St. 1 1 37.0 J.Romo, Virginia Tech 8 1 37.0 P.Todd, LSU 1 1 37.0 C.Shook, Iowa St. 3 6 36.7 H.Kerr, Uconn 7 17 36.6 D.Paane, Navy 1 5 35.8 K.Colahan, Coastal Carolina 8 1 35.0 A.Glass, Kent St. 8 1 35.0 D.Longman, Boston College 8 1 35.0 K.Grave De Peralta, Navy 2 4 34.8 J.Genyk, Northwestern 1 2 34.0 D.Sparks, Minnesota 1 1 33.0 R.Gersonde, Iowa 1 1 32.0 K.Downing, Hawaii 1 1 31.0 J.Fortkamp, Ohio 1 1 31.0 C.Schlichting, Wisconsin 3 3 29.3 T.Kapps, W. Michigan 1 1 29.0 C.Barker, Syracuse 3 3 28.3 C.Ryland, E. Michigan 8 -1 10.0 C.Allen, Alabama 1 0 0.0 V.Ambrosio, Rutgers 8 0 0.0 B.Auburn, Texas 1 0 0.0 G.Baechle, UTEP 8 0 0.0 A.Barbir, Liberty 8 0 0.0 B.Baxa, Houston 8 0 0.0 H.Beckett, Miami (Ohio) 3 0 0.0 M.Biscardi, Coastal Carolina 6 0 0.0 B.Bourgeois, Southern Miss. 8 0 0.0 G.Brkic, Oklahoma 9 0 0.0 J.Bulovas, Vanderbilt 9 0 0.0 A.Carlson, Auburn 8 0 0.0 R.Casey, UCF 1 0 0.0 R.Chalifoux, Louisville 1 0 0.0 J.Chanove, Ball St. 8 0 0.0 B.Christensen, Georgia Southern 1 0 0.0 S.Ciucci, Marshall 6 0 0.0 T.Cluckey, Toledo 8 0 0.0 P.Cooke, Vanderbilt 7 0 0.0 J.Cruz, Charlotte 8 0 0.0 G.Dable, Tulane 2 0 0.0 D.Davies, Navy 1 0 0.0 C.Davis, Texas A&M 7 0 0.0 D.Delgado, San Diego St. 1 0 0.0 D.DiMaccio, Ohio St. 2 0 0.0 H.Duplessis, UTSA 8 0 0.0 G.Fava, Rutgers 3 0 0.0 B.Fee, Navy 2 0 0.0 W.Ferrin, Boise St. 3 0 0.0 T.Finison, Northwestern 3 0 0.0 J.Fitschen, Akron 8 0 0.0 R.Fitzgerald, Florida St. 8 0 0.0 B.Franke, Nebraska 9 0 0.0 B.Grupe, Arkansas St. 8 0 0.0 D.Guajardo, South Alabama 8 0 0.0 J.Hagee, Ball St. 4 0 0.0 A.Hale, Oklahoma St. 6 0 0.0 K.Halvorsen, Hawaii 9 0 0.0 I.Hankins, Baylor 8 0 0.0 E.Hayes, Oregon St. 8 0 0.0 P.Henry, Washington 8 0 0.0 B.Honaker, Air Force 5 0 0.0 T.Hunt, Michigan St. 6 0 0.0 D.Janikowski, Washington St. 9 0 0.0 M.Jeter, South Carolina 7 0 0.0 S.Johnson, Ohio 7 0 0.0 J.Karty, Stanford 8 0 0.0 S.Keller, Texas State 8 0 0.0 E.Kenney, Stanford 2 0 0.0 M.Killam, Nevada 1 0 0.0 J.Kim, North Carolina 8 0 0.0 J.Koshakji, TCU 1 0 0.0 C.Legg, West Virginia 8 0 0.0 J.Lewis, Ball St. 6 0 0.0 P.Lewis, Southern Cal 7 0 0.0 T.Loop, Arizona 4 0 0.0 R.Lopez, UCLA 9 0 0.0 L.Marjan, East Carolina 2 0 0.0 J.Martin, Alabama 3 0 0.0 L.Matias, FIU 6 0 0.0 T.Mattson, Arkansas St. 8 0 0.0 J.Mayers, Baylor 1 0 0.0 K.McGhee, West Virginia 1 0 0.0 C.McGrath, Tennessee 8 0 0.0 A.McNulty, Buffalo 9 0 0.0 M.Meeder, Cent. Michigan 8 0 0.0 B.Money, New Mexico St. 1 0 0.0 D.Montiel, FIU 1 0 0.0 A.Musick, Marshall 2 0 0.0 N.Needham, Bowling Green 9 0 0.0 G.Nicholson, Miami (Ohio) 8 0 0.0 B.Noel, Tulane 1 0 0.0 J.Noyes, Utah 8 0 0.0 J.Oldroyd, BYU 7 0 0.0 S.Payne, Middle Tennessee 8 0 0.0 J.Podlesny, Georgia 8 0 0.0 C.Price, Miami 1 0 0.0 M.Ramos, UTEP 4 0 0.0 Z.Rankin, Middle Tennessee 8 0 0.0 J.Redding, Utah 5 0 0.0 W.Reichard, Alabama 8 0 0.0 N.Ruggles, Ohio St. 8 0 0.0 N.Ruiz, Georgia St. 8 0 0.0 C.Salerno, Notre Dame 1 0 0.0 P.Sampson, W. Michigan 5 0 0.0 A.Sanders, Marshall 7 0 0.0 S.Scarton, Pittsburgh 8 0 0.0 Z.Schmit, Oklahoma 3 0 0.0 N.Sciba, Wake Forest 8 0 0.0 G.Selover, Buffalo 1 0 0.0 A.Shelley, New Mexico 7 0 0.0 S.Shrader, South Florida 8 0 0.0 C.Silva, Fresno St. 7 0 0.0 C.Smith, Cincinnati 7 0 0.0 N.Snyder, Louisiana-Lafayette 8 0 0.0 A.Stadthaus, Southern Cal 3 0 0.0 P.Stafford, LSU 2 0 0.0 G.Steinkamp, New Mexico 8 0 0.0 A.Szmyt, Syracuse 9 0 0.0 C.Talley, Army 7 0 0.0 M.Trickett, Minnesota 8 0 0.0 J.Turner, Louisville 8 0 0.0 A.Usry, Middle Tennessee 2 0 0.0 J.Van Dyke, Wisconsin 7 0 0.0 C.Van Eekeren, Purdue 6 0 0.0 T.Vandenberg, Ohio 6 0 0.0 B.Williams, Georgia Southern 8 0 0.0 T.Winkel, Kansas St. 7 0 0.0 C.York, LSU 8 0 0.0 C.Zendejas, Arizona St. 7 0 0.0

