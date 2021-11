NCAA FBS Individual Leading Rushers

Leading Rushers G Car RuYD Tds Yds Pg L.Nichols, Cent. Michigan 11 267 1516 14 137.8 K.Walker, Michigan St. 11…

Leading Rushers

G Car RuYD Tds Yds Pg L.Nichols, Cent. Michigan 11 267 1516 14 137.8 K.Walker, Michigan St. 11 234 1508 17 137.1 S.Tucker, Syracuse 11 233 1467 12 133.4 T.Badie, Missouri 11 227 1385 13 125.9 T.Allgeier, BYU 11 228 1298 18 118.0 A.Smith, Baylor 11 185 1249 11 113.5 B.Robinson, Texas 10 195 1127 11 112.7 B.Hall, Iowa St. 11 235 1230 17 111.8 S.McCormick, UTSA 11 251 1215 12 110.5 B.Baylor, Oregon St. 11 196 1200 12 109.1 B.Roberts, Air Force 11 263 1181 11 107.4 B.Allen, Wisconsin 10 140 1062 12 106.2 M.Durant, Duke 11 234 1165 9 105.9 C.Rodriguez, Kentucky 11 189 1151 7 104.6 B.Koback, Toledo 11 176 1147 14 104.3 R.Ali, Marshall 11 206 1142 20 103.8 B.Watson, Old Dominion 9 184 933 6 103.7 C.Williams, UNLV 11 238 1124 13 102.2 D.Vaughn, Kansas St. 11 190 1115 14 101.4 D.Torrey, North Texas 11 225 1106 10 100.5 T.Henderson, Ohio St. 11 150 1098 14 99.8 C.Brown, Illinois 9 156 893 4 99.2 D.McBride, UAB 11 169 1089 11 99.0 J.Warren, Oklahoma St. 11 220 1078 10 98.0 K.Mitchell, East Carolina 11 157 1077 9 97.9 J.Ford, Cincinnati 10 162 970 16 97.0 H.Haskins, Michigan 11 216 1063 13 96.6 B.Robinson, Alabama 10 191 945 14 94.5 Z.Charbonnet, UCLA 11 181 1031 12 93.7 N.Noel, Appalachian St. 11 175 1013 4 92.1 T.Chandler, North Carolina 11 168 1004 13 91.3 K.Ingram, Southern Cal 10 156 911 5 91.1 R.White, Arizona St. 10 161 908 14 90.8 C.Mellusi, Wisconsin 9 173 815 5 90.6 I.Spiller, Texas A&M 11 168 984 6 89.5 K.Thomas, Minnesota 7 127 625 4 89.3 D.McDuffie, Buffalo 11 188 982 11 89.3 P.Garwo, Boston College 11 194 980 7 89.1 K.Brooks, Oklahoma 11 162 972 10 88.4 E.Merriweather, Umass 11 195 968 3 88.0 J.Ducker, N. Illinois 9 152 788 3 87.6 B.Corum, Michigan 9 130 778 10 86.4 S.Jones, Coastal Carolina 9 128 777 12 86.3 M.Cooper, Kent St. 11 187 949 10 86.3 T.Goodson, Iowa 11 215 945 6 85.9 X.Valladay, Wyoming 11 177 942 5 85.6 T.Bigsby, Auburn 11 178 940 10 85.5 T.Dye, Oregon 11 158 937 12 85.2 M.Cunningham, Louisville 11 150 933 18 84.8 K.Williams, Notre Dame 11 185 928 12 84.4 T.Davis-Price, LSU 11 192 920 6 83.6 T.Thomas, Utah 10 143 836 17 83.6 L.Brown, West Virginia 11 204 909 12 82.6 E.Hull, Northwestern 11 164 908 6 82.5 G.Bell, San Diego St. 11 195 905 7 82.3 C.Peoples, Appalachian St. 9 138 739 13 82.1 S.Tyler, W. Michigan 11 147 889 8 80.8 J.Corbin, Florida St. 11 137 877 7 79.7 I.Bowser, UCF 7 123 549 7 78.4 D.Achane, Texas A&M 11 118 861 9 78.3 S.Brooks, Tulsa 11 174 851 6 77.4 C.Tyler, Utah St. 9 143 686 5 76.2 D.Price, FIU 9 129 682 6 75.8 J.Ford, FAU 10 122 756 5 75.6 B.Thomas, Memphis 9 116 669 8 74.3 T.Gregg, Georgia St. 11 159 816 9 74.2 D.Bailey, Colorado St. 10 190 738 9 73.8 C.Smith, Louisiana-Lafayette 11 134 803 8 73.0 S.Howell, North Carolina 10 152 727 9 72.7 R.Rivers, Fresno St. 10 148 723 5 72.3 T.Nevens, San Jose St. 10 155 721 7 72.1 R.Awatt, UTEP 11 140 791 5 71.9 A.McCaskill, Houston 11 153 790 15 71.8 C.Steele, Ball St. 11 152 784 6 71.3 G.Shrader, Syracuse 11 157 783 14 71.2 M.Willis, Liberty 11 173 783 10 71.2 L.Jefferson, W. Michigan 11 175 766 10 69.6 L.Wright, Georgia Southern 11 136 766 8 69.6 D.Tuggle, Ohio 11 129 764 7 69.5 T.Potts, Minnesota 8 112 552 6 69.0 W.Shipley, Clemson 8 112 550 9 68.8 M.Williams, Louisiana Tech 11 175 755 8 68.6 M.Borghi, Washington St. 11 138 751 10 68.3 K.Vidal, Troy 10 141 681 5 68.1 J.Gibbs, Georgia Tech 11 141 745 4 67.7 S.Carr, Indiana 9 155 600 6 66.7 F.Gore, Southern Miss. 11 166 733 3 66.6 T.Siggers, SMU 11 147 727 9 66.1 T.Swen, Wyoming 11 114 718 6 65.3 M.Johnson, Louisiana-Lafayette 11 130 714 11 64.9 T.Ebner, Baylor 11 126 710 2 64.5 D.Neal, Kansas 11 158 707 8 64.3 H.Daniels, Air Force 11 140 705 9 64.1 J.Knighton, Miami 8 132 510 7 63.8 Z.Knight, NC State 11 131 684 3 62.2 E.Jones, Florida 11 128 673 4 61.2 J.Mitchell, Louisville 11 144 669 5 60.8 J.Broussard, Colorado 11 142 661 2 60.1 A.Dumas, New Mexico 11 136 658 2 59.8 Z.White, Georgia 11 122 657 10 59.7 T.Taua, Nevada 11 125 635 5 57.7 I.Ruoss, Navy 10 139 542 3 54.2 C.Hill, Texas State 11 116 590 2 53.6 T.Tyler, Army 8 100 424 7 53.0 J.Mangham, South Florida 11 139 578 15 52.5 R.Person, NC State 11 124 573 5 52.1 R.Griffin, Vanderbilt 8 115 413 3 51.6 R.Harris, East Carolina 11 151 567 4 51.5 I.Pacheco, Rutgers 11 152 561 5 51.0 D.Crum, Kent St. 11 121 560 10 50.9 A.Brown, Oregon 11 118 559 8 50.8 N.Carter, Uconn 11 123 558 2 50.7 D.Thompson-Robinson, UCLA 10 117 507 9 50.7 T.Smith, Arkansas 11 110 555 4 50.5 M.Corral, Mississippi 11 133 552 10 50.2 R.Johnson, Nebraska 10 112 495 4 49.5 A.Henry, Louisiana-Monroe 10 127 490 4 49.0 J.Price, New Mexico St. 11 111 536 6 48.7 A.Martinez, Nebraska 11 133 525 13 47.7 J.Travis, Florida St. 9 117 428 6 47.6 E.Noa, Utah St. 11 118 517 4 47.0 K.Harris, South Carolina 10 113 464 3 46.4 S.Byrd, Charlotte 11 118 508 3 46.2 T.Avery, South Alabama 11 132 507 1 46.1 D.Grainger, Georgia St. 11 112 506 2 46.0 K.Jefferson, Arkansas 11 120 496 5 45.1 H.Hooker, Tennessee 11 137 486 5 44.2 K.Doerue, Purdue 10 121 439 2 43.9 K.Mozee, Miami (Ohio) 11 110 457 4 41.5 T.Centeio, Colorado St. 11 120 447 2 40.6 T.Lavatai, Navy 8 139 286 5 35.8 C.Rogers, Louisiana-Monroe 11 134 351 1 31.9 J.Johnson, New Mexico St. 10 121 146 4 14.6

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.